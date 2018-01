灣區隨時發生大地震 如何做好應急計劃（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

週四凌晨灣區發生的地震雖然只有4.4級,可是震感很強烈,也提醒我們要時常做好應付地震的計劃。

發生地震時,許多人都在睡覺,柏克萊市長事後在社交媒體提醒大家,如果再有類似情形發生,大家應該留在床上,用枕頭保護頭部直至地震停止。

一般來說,地震發生的時候,我們應該蹲下,掩護和抓緊,找一個安全的地方,例如躲進一張堅固的枱下面,用手掩護頭和頸部,然後抓緊。

如果附近沒有桌子的話,可以找內牆蹲下、掩護和抓緊。

如果地震發生時大家在戶外,你最好走到建築物裡面,避免被外頭掉下來的東西砸傷。

週四的地震也提醒我們,要檢查家裡的應急袋,食物和食水有沒有過期,大家應該準備好每人夠用3天的食物食水、急救用品和日常需用的物品 ,並將應急物品放在一個袋裡,以備在短時間內拿走到庇護所。

大家有沒有和家人商量,一旦災難發生時應該在那裡集合,以及聯絡人是誰呢?這些都需要事先計劃好。

家居安全也很重要,許多在地震中受傷甚至死亡的人,都是因為家裡沉重的物件掉下來,導致受傷,將家裡的櫃、電視和裝飾物品固定好,避免地震時掉下來打傷人。

地震後如果聞到煤氣味,立刻關閉煤氣開關,煤氣爐附近應該經常放置用來關閉煤氣的工具。

如果想知道如何做好應付地震的準備,可瀏覽sf72.org網站查詢詳情。

