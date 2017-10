26台前記者教大家自製酥皮奶黃流沙月餅（視頻）

By

【KTSF】

中秋在家自己做月餅是否很難?本台前記者湯雪敏教大家做酥皮奶黃流沙月餅的秘訣。

談到為何會自已做月餅?湯雪敏說,其實現在中秋節,傳統上都會買月餅,但現在超市出售的都很貴,又不知它用甚麼材料,加上很油和高糖份,特別是給小孩和老人家吃時,自己做會較安心。

做月餅要有皮,皮通常都是牛油皮,首先要放冰箱雪藏,讓它硬一點,這樣比較易弄。

接著把奶黃餡料攤開,之後就可以把流心餡包在內,流心餡不要太貪心,不可太大,新手要小心,之後要包實,把奶黃用力包實,不可有隙,否則流心會流出來,月餅會坍。

餡料放中間,要慢慢弄實它,在周邊慢慢轉,把餡包實,保鮮紙可以幫助把餡料包實,之後打開保鮮紙,把形狀弄好一些,這樣就可以入模,放入模中用力一點把它弄好,這樣就完成。

通常月餅倒模之後,就要放入冰格,冰凍15分鐘,讓它硬一點,這樣放在焗爐焗的時候就不會散開。

焗爐需要預熱425度,預熱之後就焗,大約8分鐘左右,就要拿出來塗上蛋液。

掃蛋液由側面開始掃,掃完再在中間上一層薄薄的,若太多蛋液餅皮會塌下去,然後就可以放回焗爐,再焗2分鐘左右。

趁熱時切開,內裡就有流心餡。

材料及做法:

月餅皮材料:

糖霜 120克

牛油 220克

雞蛋 44克

花奶 100克

低筋麵粉 500克

吉士粉 36克

流沙餡材料:

咸蛋黃 2隻

牛油 32克

水 70克

花奶 4湯匙

砂糖 54克

魚膠粉 4克

奶黃餡:

咸蛋黃 6隻

牛油 80克

糖 108克

低筋粉 37克

吉士粉 37克

奶粉 37克

椰子粉 37克

練奶 28克

蛋黄 80克 (約4隻)

蛋白 70克 (約2隻)

淡奶 15克

椰奶 120克

月餅皮做法︰

麵粉先過篩牛油室溫軟化加入糖霜,用手動打蛋器打至發白然後加雞蛋、花奶打勻加入麵粉及吉士粉搓至沒有粉粒(不可搓至起筋)放入保鮮袋內,雪櫃冷藏半小時至挺身

流沙餡:

將水倒入魚膠粉拌勻,用熱水座溶魚膠粉,加入砂糖拌勻

將牛油(已室溫軟化)加入花奶及已經焗熟的咸蛋黃,用攪拌機打成漿,放入雪柜雪至凝固

奶黃:

所有材料混合,慢火炒到成泥膠狀,表面光滑就成

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。