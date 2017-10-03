26台前記者教大家自製酥皮奶黃流沙月餅（視頻）

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中秋在家自己做月餅是否很難？本台前記者湯雪敏教大家做酥皮奶黃流沙月餅的秘訣。

談到為何會自已做月餅？湯雪敏說，其實現在中秋節，傳統上都會買月餅，但現在超市出售的都很貴，又不知它用甚麼材料，加上很油和高糖份，特別是給小孩和老人家吃時，自己做會較安心。

做月餅要有皮，皮通常都是牛油皮，首先要放冰箱雪藏，讓它硬一點，這樣比較易弄。

接著把奶黃餡料攤開，之後就可以把流心餡包在內，流心餡不要太貪心，不可太大，新手要小心，之後要包實，把奶黃用力包實，不可有隙，否則流心會流出來，月餅會坍。

餡料放中間，要慢慢弄實它，在周邊慢慢轉，把餡包實，保鮮紙可以幫助把餡料包實，之後打開保鮮紙，把形狀弄好一些，這樣就可以入模，放入模中用力一點把它弄好，這樣就完成。

通常月餅倒模之後，就要放入冰格，冰凍15分鐘，讓它硬一點，這樣放在焗爐焗的時候就不會散開。

焗爐需要預熱425度，預熱之後就焗，大約8分鐘左右，就要拿出來塗上蛋液。

掃蛋液由側面開始掃，掃完再在中間上一層薄薄的，若太多蛋液餅皮會塌下去，然後就可以放回焗爐，再焗2分鐘左右。

趁熱時切開，內裡就有流心餡。

材料及做法：

月餅皮材料：

糖霜 120克

牛油 220克

雞蛋 44克

花奶 100克

低筋麵粉 500克

吉士粉 36克

流沙餡材料：

咸蛋黃 2隻

牛油 32克

水 70克

花奶 4湯匙

砂糖 54克

魚膠粉 4克

奶黃餡：

咸蛋黃 6隻

牛油 80克

糖 108克

低筋粉 37克

吉士粉 37克

奶粉 37克

椰子粉 37克

練奶 28克

蛋黄 80克 (約4隻)

蛋白 70克 (約2隻)

淡奶 15克

椰奶 120克

月餅皮做法︰

麵粉先過篩牛油室溫軟化加入糖霜，用手動打蛋器打至發白然後加雞蛋、花奶打勻加入麵粉及吉士粉搓至沒有粉粒（不可搓至起筋）放入保鮮袋內，雪櫃冷藏半小時至挺身

流沙餡:

將水倒入魚膠粉拌勻，用熱水座溶魚膠粉，加入砂糖拌勻

將牛油（已室溫軟化）加入花奶及已經焗熟的咸蛋黃，用攪拌機打成漿，放入雪柜雪至凝固

奶黃：

所有材料混合，慢火炒到成泥膠狀，表面光滑就成

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