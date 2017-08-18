活得更健康：如何預防兒童誤墮家中毒物陷阱（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

美國毒物防控中心協會每年收到超過200萬宗中毒報告，當中約一半涉及6歲以下的兒童，南加州洛杉磯兒童醫院的專家就提醒家長，適逢暑假，兒童留在家中的時間長了，要特別注意防止兒童誤墮家中毒物陷阱。

藥丸顏色鮮艷，有時還有糖衣，甚至看似軟糖，專家警告，家長面對不願吃的藥的兒童，切勿以訛稱「吃糖」作餌，要確保小童自幼分清糖是糖、藥是藥。

你的藥瓶可能貼上「可防止兒童開啟」的標籤，但專家提醒這也不能掉以輕心。

洛杉磯兒童醫院兒科毒理醫學醫生Cyrus Rangan說：”防不勝防，我們說要防是有原因的，只要有足夠時間，兒童仍能打開藥瓶。”

幼童未必分得清水和漂白水、蘋果汁和清潔劑，專家也提醒家長切勿換瓶子，要將清潔劑以至藥物用原裝器皿儲存好，並放在兒童看不到、觸不及的地方。

一旦發現兒童誤服有毒物質，一般情況可以聯絡24小時常值的地方毒物防控中心，電話：1-800-222-1222，嚴重情況要立即打911求助。

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