活得更健康：如何預防兒童誤墮家中毒物陷阱（視頻）

【KTSF 游瑋珊報導】

美國毒物防控中心協會每年收到超過200萬宗中毒報告,當中約一半涉及6歲以下的兒童,南加州洛杉磯兒童醫院的專家就提醒家長,適逢暑假,兒童留在家中的時間長了,要特別注意防止兒童誤墮家中毒物陷阱。

藥丸顏色鮮艷,有時還有糖衣,甚至看似軟糖,專家警告,家長面對不願吃的藥的兒童,切勿以訛稱「吃糖」作餌,要確保小童自幼分清糖是糖、藥是藥。

你的藥瓶可能貼上「可防止兒童開啟」的標籤,但專家提醒這也不能掉以輕心。

洛杉磯兒童醫院兒科毒理醫學醫生Cyrus Rangan說:”防不勝防,我們說要防是有原因的,只要有足夠時間,兒童仍能打開藥瓶。”

幼童未必分得清水和漂白水、蘋果汁和清潔劑,專家也提醒家長切勿換瓶子,要將清潔劑以至藥物用原裝器皿儲存好,並放在兒童看不到、觸不及的地方。

一旦發現兒童誤服有毒物質,一般情況可以聯絡24小時常值的地方毒物防控中心,電話:1-800-222-1222,嚴重情況要立即打911求助。

