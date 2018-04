舊金山今年有多宗家暴命案 受害人如何求助（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

在2018年的頭3個月,舊金山發生了3宗懷疑涉及家庭暴力的命案,當中兩宗是發生在華裔家庭,爭拗可能是每個家庭都會發生的事,究竟在什麼情況下應該求助呢?

3月底,舊金山華人基督教會一名男子涉嫌刺死太太的案件,震驚華人社區。

根據法庭文件顯示,被告Wyn Leung有禁制令在身,不能接近死者周潔雲,但是周潔雲最終仍被殺害,這一類的禁制令,究竟是否真的有效呢?

服務家暴受害人的金門女子公寓發言人黃逸芬說:”你離開之後,你不要再出現在他知道怎樣找到你的地方,好像是在哪裡上班,哪裡上學,見朋友,全部要隔離那些地方,離開那些地方,去緊急的庇護所。”

金門女子公寓指,家暴包括的不只是拳打腳踢 ,還有精神上虐待,如不准對方外出,不准結交朋友,甚至是強迫性行為等。

金門女子公寓指,遇到家庭暴力,很多人不敢向外求救,最初都會啞忍,但其實家暴不是羞恥的事,而是一個需要解決的問題。

黃逸芬說:”其實不需要是發生多少次,主要你覺得是自己不安全,就一定要打911求救。”

如果對家庭暴力有疑問,金門女子公寓指,事主可以聯絡亞洲婦孺庇護所,電話是(415) 751-0880,機構提供43種語言服務,包括中文,了解個案後,下一步就會轉介給例如是金門女子公寓等機構。

黃逸芬說:”有些緊急庇護所讓你居住時可以靜養,無暴力傾向,亦有課程學,讓你在這幾個月之間想一想,是否真的想離開另一半,無辦法挽留,再幫你去辦以後要做的事情。”

