舊金山今年有多宗家暴命案 受害人如何求助（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在2018年的頭3個月，舊金山發生了3宗懷疑涉及家庭暴力的命案，當中兩宗是發生在華裔家庭，爭拗可能是每個家庭都會發生的事，究竟在什麼情況下應該求助呢？

3月底，舊金山華人基督教會一名男子涉嫌刺死太太的案件，震驚華人社區。

根據法庭文件顯示，被告Wyn Leung有禁制令在身，不能接近死者周潔雲，但是周潔雲最終仍被殺害，這一類的禁制令，究竟是否真的有效呢？

服務家暴受害人的金門女子公寓發言人黃逸芬說：”你離開之後，你不要再出現在他知道怎樣找到你的地方，好像是在哪裡上班，哪裡上學，見朋友，全部要隔離那些地方，離開那些地方，去緊急的庇護所。”

金門女子公寓指，家暴包括的不只是拳打腳踢 ，還有精神上虐待，如不准對方外出，不准結交朋友，甚至是強迫性行為等。

金門女子公寓指，遇到家庭暴力，很多人不敢向外求救，最初都會啞忍，但其實家暴不是羞恥的事，而是一個需要解決的問題。

黃逸芬說：”其實不需要是發生多少次，主要你覺得是自己不安全，就一定要打911求救。”

如果對家庭暴力有疑問，金門女子公寓指，事主可以聯絡亞洲婦孺庇護所，電話是(415) 751-0880，機構提供43種語言服務，包括中文，了解個案後，下一步就會轉介給例如是金門女子公寓等機構。

黃逸芬說：”有些緊急庇護所讓你居住時可以靜養，無暴力傾向，亦有課程學，讓你在這幾個月之間想一想，是否真的想離開另一半，無辦法挽留，再幫你去辦以後要做的事情。”

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