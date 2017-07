By

【KTSF 吳宇斌報導】

機票價格多年來第一次上漲,但是消費者在預定旅遊行程時,仍然有很多方法省錢。

機票近來比較貴,達美航空表示,4月到6月期間,乘客買的機票比前幾年都要貴,而且機票價格會持續上漲,預計其他航空公司,例如AA美國航空都會加價。

而加價的原因之一是燃油成本的上漲,燃油價格比一年前上升了18%。

其實大家想買機票有很多方法,去跟蹤機票價格,從而得到最便宜的機票,好像用Google Flights搜索機票,大家可以設定接收手機短信,或者電子郵件通知你價格變動。

另外還有旅遊預定網站Kayak,大家可以在網站看到價格預測,和參考往年同時期機票價格走勢,網站同時有價格IQ功能,在預定機票之後,繼續跟蹤機票價格,如果消費者購買的機票價格下跌,就可以提出退款。

其實花多點時間去搜索預定航班,會為大家在出行節省不少。

