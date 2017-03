By

【KTSF 林佩樺報導】

在中國,附子自古以來便入藥,是溫補之藥,但必須慬慎使用,因為使用不當是會引起中毒的。

附子是草本植物烏頭,根塊上附生的塊狀子根,附子的性質大熱、燥烈有毒,具有温補脾腎、助陽消水 、逐寒祛濕、温經止痛的功效,常與麻黄、细辛、桂枝、白术、甘草、人参黄芪等配伍。

藥用的附子必須是經過炮製的,而絕不能用生的附子根塊,而且必須嚴防超量用藥。

附子如果處理不當會引起中毒,所以在用於藥湯時,必須先煎熬一小時,較大的劑量更需要預先熬煎多達三小時,以去除毒性。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載