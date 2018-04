Facebook用戶如可查證資料有否外洩（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

有多達8,700萬Facebook用戶資料被不當盜取,究竟如何檢查你是其中一份子?

Facebook表示,有8,700萬用戶的數據有可能被劍橋分析公司登入盜取,英國劍橋大學一名研究員,開發了一個”個性測驗”的應用程式,在Facebook平台上下載了用戶的數據,然後將數據轉交給劍橋分析。

如果你的數據與他人分享,你打開帳戶時就會收到一個通知,說明如何保護你的資訊,指出Facebook已經禁止這個叫做”This Is Your Digital Life”的應用程式,你其中一個朋友登入Facebook時 如果使用這個應用程式,那樣,就算你沒有接受劍橋的”個性測驗”,你的數據也可以透過你朋友使用這個應用程而同其他人分享。

換句話說 ,多達27萬接受測驗的人,這個應用程式都可以接觸到他們數以百萬計朋友的數據。

如果你沒有收到Facebook的通知,也可以到Facebook的”Help Center”檢查一下自己的數據,有無與他人分享。

如果你的數據沒有被盜用,就會收到一個訊息說”你是安全”。

