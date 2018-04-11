Facebook用戶如可查證資料有否外洩（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

有多達8,700萬Facebook用戶資料被不當盜取，究竟如何檢查你是其中一份子？

Facebook表示，有8,700萬用戶的數據有可能被劍橋分析公司登入盜取，英國劍橋大學一名研究員，開發了一個”個性測驗”的應用程式，在Facebook平台上下載了用戶的數據，然後將數據轉交給劍橋分析。

如果你的數據與他人分享，你打開帳戶時就會收到一個通知，說明如何保護你的資訊，指出Facebook已經禁止這個叫做”This Is Your Digital Life”的應用程式，你其中一個朋友登入Facebook時 如果使用這個應用程式，那樣，就算你沒有接受劍橋的”個性測驗”，你的數據也可以透過你朋友使用這個應用程而同其他人分享。

換句話說 ，多達27萬接受測驗的人，這個應用程式都可以接觸到他們數以百萬計朋友的數據。

如果你沒有收到Facebook的通知，也可以到Facebook的”Help Center”檢查一下自己的數據，有無與他人分享。

如果你的數據沒有被盜用，就會收到一個訊息說”你是安全”。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。