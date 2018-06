到DMV辦理證件如何避開人潮（視頻）

By

加州汽車管理局(DMV)建議需要申請或換發駕照的民眾,不要等到當局寄送通知後才開始辦理,現在可以在駕照到期前90天提前在網上預約,至於到DMV要如何避開人潮?

近期到DMV辦手續的民眾,排隊數個小時都是家常便飯,為了紓解人潮,DMV建議民眾不要等到寄發通知了才去辦理駕駛執照續期,也不要直接到DMV排隊辦理,而是提前在網上登記預約。

加州汽車管理局發言人Jaime Garza說:”只要在你的駕照或身分證,就能找到有效日期截止日,然後在過期的90天前可以預約,這些預約都很熱門的,所以千萬不要等到最後一刻才想到要預約時間,提早預約,然後你會很高興有這麼做。”

民眾可以上DMV的網站,或者是打電話預約,電話是1-800-777-0133。

而民眾在DMV網上預約時,會發現到有兩種選擇,一是申請、換領真實身分Real ID,另一種則是加州的駕照,這兩者有何不同呢?

首先來看Real ID,Garza說:”如果你想繼續使用駕照或身分證搭乘國內線班機,你就需要申請真實身份證件,等到過了2020年10月以後,現行的加州駕照和身分證就不能被聯邦所認可了。”

申請Real ID必須提供身分和居住證明,以及社會安全卡,如果沒有這些證件,或是本身選擇不要辦理Real ID的人士,則可以選擇另一種非聯邦規格的加州駕照,而換領這類駕照,通常不用親自辦理。

Garza說:”如果你選擇申請換發駕照或身分證,透過網路或者是郵寄方式,你不會收到真實身份證件,而會收到非聯邦規格的駕照或身分證,上面會加註’有聯邦限制’,這代表你不能使用這個證件在機場作為證件登機。”

DMV原本就業務繁忙,加上發放Real ID後,更是天天人滿為患,為紓解人潮,DMV建議民眾,如果可以透過網上或郵件辦理的手續,就不要親自到DMV辦理,民眾也可以利用在部分超市設置的自助服務機辦理。

至於非要親自跑一趟DMV辦公室的話,可以先在網上預約,將節省很多排隊的時間。

另外, 每個月的最後一天,通常是最多人的時候,民眾可以盡量避開,而沒有預約的民眾,也可以選在DMV辦公時間快結束之前前往,通常也能避開人潮。

