到DMV辦理證件如何避開人潮（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

加州汽車管理局（DMV）建議需要申請或換發駕照的民眾，不要等到當局寄送通知後才開始辦理，現在可以在駕照到期前90天提前在網上預約，至於到DMV要如何避開人潮？

近期到DMV辦手續的民眾，排隊數個小時都是家常便飯，為了紓解人潮，DMV建議民眾不要等到寄發通知了才去辦理駕駛執照續期，也不要直接到DMV排隊辦理，而是提前在網上登記預約。

加州汽車管理局發言人Jaime Garza說：”只要在你的駕照或身分證，就能找到有效日期截止日，然後在過期的90天前可以預約，這些預約都很熱門的，所以千萬不要等到最後一刻才想到要預約時間，提早預約，然後你會很高興有這麼做。”

民眾可以上DMV的網站，或者是打電話預約，電話是1-800-777-0133。

而民眾在DMV網上預約時，會發現到有兩種選擇，一是申請、換領真實身分Real ID，另一種則是加州的駕照，這兩者有何不同呢？

首先來看Real ID，Garza說：”如果你想繼續使用駕照或身分證搭乘國內線班機，你就需要申請真實身份證件，等到過了2020年10月以後，現行的加州駕照和身分證就不能被聯邦所認可了。”

申請Real ID必須提供身分和居住證明，以及社會安全卡，如果沒有這些證件，或是本身選擇不要辦理Real ID的人士，則可以選擇另一種非聯邦規格的加州駕照，而換領這類駕照，通常不用親自辦理。

Garza說：”如果你選擇申請換發駕照或身分證，透過網路或者是郵寄方式，你不會收到真實身份證件，而會收到非聯邦規格的駕照或身分證，上面會加註’有聯邦限制’，這代表你不能使用這個證件在機場作為證件登機。”

DMV原本就業務繁忙，加上發放Real ID後，更是天天人滿為患，為紓解人潮，DMV建議民眾，如果可以透過網上或郵件辦理的手續，就不要親自到DMV辦理，民眾也可以利用在部分超市設置的自助服務機辦理。

至於非要親自跑一趟DMV辦公室的話，可以先在網上預約，將節省很多排隊的時間。

另外, 每個月的最後一天，通常是最多人的時候，民眾可以盡量避開，而沒有預約的民眾，也可以選在DMV辦公時間快結束之前前往，通常也能避開人潮。

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