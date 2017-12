國會磋商稅改方案 新政策對加州居民有何影響（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦參議院近日通過稅改方案,新政策將對加州人產生哪些影響呢?

聯邦參議院上週五以51票對49票通過稅改法案,這也是美國31年來首次修改稅法,而參議院版本的稅改對加州人影響最大的有兩項,即房屋相關稅項和州及地方稅,兩項用於扣稅的額度都有明顯變更。

在房屋稅項方面,參議院的稅改版本針對房貸利息抵稅,要求房貸額上限不能超過100萬,超過部分則不能抵稅,而且淨值貸款利息也不能再抵稅,不過眾議院的版本則更嚴格,規定新房貸額只能以最多50萬收取的利息來抵稅。

註冊會計師高禮明接受電話訪問時說:”2018年開始,如果你的房貸超過50萬,你如果買新屋,你的房貸超過50萬,它只給你扣到利息是50萬,如果貸款是之前的就不受影響,是新買的屋,新貸款才會有影響。”

以灣區一間房屋中位價是768,000元為例,如果貸款額是614,400元,每年利息可幫屋主省稅接近12,860元,如果設定50萬房貸利息額度後,屋主省稅額度也每年相應減少了1,875元。

如果房屋越貴,省得稅也越少,參眾兩院最後如何就該項稅改達成一致,仍需拭目以待。

另一項與房屋有關的稅改,根據現行法案,屋主如果買屋後5年內有至少兩年住在該棟房屋,售屋時賺得的收入,25萬或以下不用繳稅,夫妻則是50萬或以下。

參眾兩院的新法案都同意修改成屋主必須在8年內居住至少5年,才能享受這項免稅福利。

關於州及地方稅方面,新法案規定繳交高入息稅的人,不能再用州稅抵消聯邦稅,有分析人士估計,每3個加州人,可能就有一人受此影響,平均損失每年約為18,000元。

高禮明說:”比較影響加州和紐約,因為他們州稅比較高,這兩個州的人比較有錢,而且房屋每間都過百萬,如果你的房貸限制在50萬,差別就很遠了。”

根據新稅法,唯一能用來抵稅的地方稅,就是每年的地產稅,但也不能超過一萬元上限。

另一項加州人比較喜歡的,就是購買電動車,尤其是Tesla,加州人買得也最多。

像這麽貴的電動車,許多人就是因為目前聯邦有7,500元退稅,才會買或租電動車,而眾議院本版的稅改方案,規定一旦車廠在美國市場銷售超過20萬輛新電動車,新車主就不能再享有7,500退稅優惠,這對仍在繼續開發新電動車的歐洲名牌車廠打擊最重,因為電車價格相對較高。

