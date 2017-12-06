國會磋商稅改方案 新政策對加州居民有何影響（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦參議院近日通過稅改方案，新政策將對加州人產生哪些影響呢？

聯邦參議院上週五以51票對49票通過稅改法案，這也是美國31年來首次修改稅法，而參議院版本的稅改對加州人影響最大的有兩項，即房屋相關稅項和州及地方稅，兩項用於扣稅的額度都有明顯變更。

在房屋稅項方面，參議院的稅改版本針對房貸利息抵稅，要求房貸額上限不能超過100萬，超過部分則不能抵稅，而且淨值貸款利息也不能再抵稅，不過眾議院的版本則更嚴格，規定新房貸額只能以最多50萬收取的利息來抵稅。

註冊會計師高禮明接受電話訪問時說：”2018年開始，如果你的房貸超過50萬，你如果買新屋，你的房貸超過50萬，它只給你扣到利息是50萬，如果貸款是之前的就不受影響，是新買的屋，新貸款才會有影響。”

以灣區一間房屋中位價是768,000元為例，如果貸款額是614,400元，每年利息可幫屋主省稅接近12,860元，如果設定50萬房貸利息額度後，屋主省稅額度也每年相應減少了1,875元。

如果房屋越貴，省得稅也越少，參眾兩院最後如何就該項稅改達成一致，仍需拭目以待。

另一項與房屋有關的稅改，根據現行法案，屋主如果買屋後5年內有至少兩年住在該棟房屋，售屋時賺得的收入，25萬或以下不用繳稅，夫妻則是50萬或以下。

參眾兩院的新法案都同意修改成屋主必須在8年內居住至少5年，才能享受這項免稅福利。

關於州及地方稅方面，新法案規定繳交高入息稅的人，不能再用州稅抵消聯邦稅，有分析人士估計，每3個加州人，可能就有一人受此影響，平均損失每年約為18,000元。

高禮明說：”比較影響加州和紐約，因為他們州稅比較高，這兩個州的人比較有錢，而且房屋每間都過百萬，如果你的房貸限制在50萬，差別就很遠了。”

根據新稅法，唯一能用來抵稅的地方稅，就是每年的地產稅，但也不能超過一萬元上限。

另一項加州人比較喜歡的，就是購買電動車，尤其是Tesla，加州人買得也最多。

像這麽貴的電動車，許多人就是因為目前聯邦有7,500元退稅，才會買或租電動車，而眾議院本版的稅改方案，規定一旦車廠在美國市場銷售超過20萬輛新電動車，新車主就不能再享有7,500退稅優惠，這對仍在繼續開發新電動車的歐洲名牌車廠打擊最重，因為電車價格相對較高。

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