聯儲局加息對消費借貸有何影響

【KTSF 鄭麗娜報導】

聯邦儲備局週三天決定加息,決定上調聯邦基金目標利率區間由2.0%至2.25%,這是聯儲局今年第3次加息,加息可能會影響住房、汽車、學生貸款等各個方面,甚至對信用卡的利率也會產生影響。

聯儲局認為,美國勞動力市場保持強勁 ,經濟活動持續增長。

聯儲局主席包維爾(Jerome Powell)說:”經濟增長正在穩步上升,失業率很低,工作人數穩步上升,工資在上漲。”

經濟專家說,很多方面都將面臨利率上升,汽車和學生貸款,也可能會受到影響。

每次增加利率,銀行都尋找方式,將這些額外費用,轉嫁到消費者身上,人們每個月開始要為汽車貸款和信用卡多付錢。

專家說,房東也可能會將這些費用轉嫁到租房者身上。

美國經濟研究院院長Edward Stringham說:”各經濟領域的價格都在上漲,如果房東的成本上漲,這也意味著租金也會上漲。”

自2008年以來,利率作為聯儲局策略的一部分,以擺脫經濟衰退,隨著經濟的改善,聯儲局一點點逐步提高利率。

期貨市場數據顯示,當前市場認為,今年12月,聯儲局第4次加息的概率約為80%,預測2019年加息3次,2020年加息一次。

