聯儲局加息對消費借貸有何影響

By

【KTSF 鄭麗娜報導】

聯邦儲備局週三天決定加息，決定上調聯邦基金目標利率區間由2.0%至2.25%，這是聯儲局今年第3次加息，加息可能會影響住房、汽車、學生貸款等各個方面，甚至對信用卡的利率也會產生影響。

聯儲局認為，美國勞動力市場保持強勁 ，經濟活動持續增長。

聯儲局主席包維爾（Jerome Powell）說：”經濟增長正在穩步上升，失業率很低，工作人數穩步上升，工資在上漲。”

經濟專家說，很多方面都將面臨利率上升，汽車和學生貸款，也可能會受到影響。

每次增加利率，銀行都尋找方式，將這些額外費用，轉嫁到消費者身上，人們每個月開始要為汽車貸款和信用卡多付錢。

專家說，房東也可能會將這些費用轉嫁到租房者身上。

美國經濟研究院院長Edward Stringham說：”各經濟領域的價格都在上漲，如果房東的成本上漲，這也意味著租金也會上漲。”

自2008年以來，利率作為聯儲局策略的一部分，以擺脫經濟衰退，隨著經濟的改善，聯儲局一點點逐步提高利率。

期貨市場數據顯示，當前市場認為，今年12月，聯儲局第4次加息的概率約為80%，預測2019年加息3次，2020年加息一次。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。