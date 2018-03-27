灣區房價高待售屋少 原因跟13號法案有關（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

灣區房價持續攀高，但是待售屋數量卻很低，很大原因是跟1978年通過的13號法案有關，本台一連兩集跟大家探討灣區未來的房價趨勢，首先要帶您回顧了解甚麼是13號法案。

1978年加州選民大比數通過現在被認為是最受爭議的13號法案，內容是對不斷上漲的房地產稅加以控制，13號法案通過有其歷史背景，因為在上世紀70年代，嚴重的通貨膨脹，使得加州房屋稅暴漲，很多家庭負擔不起被迫賣房，於是解決的方式就是修法，將房屋稅額限制在1975年到1976年市場價。

條文明訂，不動產的稅，最高都不得超過該財產的全部現金價值一個百分點，房價只有在屋主換人或重建時，才能重新以市場價做鑑價，否則就設定在1975年的價值，之後每年根據通膨指數設定增值率，但最高不得超過2%。

時至今日，加州成為世界經濟第6大體系，房價持續創紀錄，雖然13號法案的初衷在其歷史背景下有其需要，但現在卻讓許多人感到不公平。

比方說早年在Palo Alto市買房的人，現在每年可能只需要繳5,000元的房屋稅，但是這幾年在隔壁花兩三百萬買房的工程師，每年可能就要繳兩萬元的房屋稅。

這也讓許多老屋主不敢賣房，害怕賣掉房子後買新房，付不起昂貴房產稅，也造成目前灣區待售屋的數量非常的低。

加州房地產經紀協會去年底向加州州務卿辦公室登記，打算將修改13號提案，下集繼續報導。

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