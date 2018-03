灣區房價高待售屋少 原因跟13號法案有關（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

灣區房價持續攀高,但是待售屋數量卻很低,很大原因是跟1978年通過的13號法案有關,本台一連兩集跟大家探討灣區未來的房價趨勢,首先要帶您回顧了解甚麼是13號法案。

1978年加州選民大比數通過現在被認為是最受爭議的13號法案,內容是對不斷上漲的房地產稅加以控制,13號法案通過有其歷史背景,因為在上世紀70年代,嚴重的通貨膨脹,使得加州房屋稅暴漲,很多家庭負擔不起被迫賣房,於是解決的方式就是修法,將房屋稅額限制在1975年到1976年市場價。

條文明訂,不動產的稅,最高都不得超過該財產的全部現金價值一個百分點,房價只有在屋主換人或重建時,才能重新以市場價做鑑價,否則就設定在1975年的價值,之後每年根據通膨指數設定增值率,但最高不得超過2%。

時至今日,加州成為世界經濟第6大體系,房價持續創紀錄,雖然13號法案的初衷在其歷史背景下有其需要,但現在卻讓許多人感到不公平。

比方說早年在Palo Alto市買房的人,現在每年可能只需要繳5,000元的房屋稅,但是這幾年在隔壁花兩三百萬買房的工程師,每年可能就要繳兩萬元的房屋稅。

這也讓許多老屋主不敢賣房,害怕賣掉房子後買新房,付不起昂貴房產稅,也造成目前灣區待售屋的數量非常的低。

加州房地產經紀協會去年底向加州州務卿辦公室登記,打算將修改13號提案,下集繼續報導。

