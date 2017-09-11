颶風Irma吹襲佛州 當地華裔居民如何防範（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

面對颶風Irma吹襲佛羅里達州沿岸，當地的華裔居民做了哪些防範措施呢？

住在佛州南棕櫚灘的龐哲，上週五已撤離到較安全的地方，他說，上週五天氣看來已很不正常，平時在海灘附近經常看到的軍艦鳥及其它鳥兒都不見了，目前只看到一些鴿子。

氣像部門預測，颶風Irma時速最高可超過180英哩，龐哲說，遇到5級颶風，很多輕型房車和屋頂都會被吹走 。

龐哲說：”打個比方，比如你在高速公路開車，如果你開車的時候把玻璃搖下來，比如說開80英哩在加州，你開80英哩把手伸出窗外，你會覺得壓力很大對不對，那如果是200英哩，你該知道是甚麼壓力了吧。”

他還說，如果遇到颶風眼，會看到幾十公里是無雲藍天，有如洞天景像，但更慘的狀況之後就會出現。

龐哲說：”然後過一會兒，東西向的風變成西東向的風，因為颶風眼移出去的時候，那個風向是往回吹的，因為它是旋轉的，然後原來東西向變成西東向以後，所有被颳走的東西，又全部刮會來了，那你的房子或你的車，原來是被東西向的風，吹了一下，現在又被西東向的風吹回來，就搞得狼狽的不得了。”

龐哲上週四中午由亞特蘭大開車回佛州時，也遇到大塞車狀況，原本9個小時的車程，變成14小時，不過他說，雖然有些油站沒有汽油供應，但油價並沒有上漲，仍是每加侖2.69元。

龐哲說：”我會把油箱開空一半的時候，我就去加油，我還帶了兩個油桶，這樣的話整個就保證能開到，我怕中間會沒有油。”

龐哲還透露，佛州沿岸的房屋一般都沒有風災保險，一旦遭到破壞也沒有理賠，因為海灘房屋太貴，保險公司都已不再投保風災，即使可以買也是天價。

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