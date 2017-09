颶風Irma吹襲佛州 當地華裔居民如何防範（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

面對颶風Irma吹襲佛羅里達州沿岸,當地的華裔居民做了哪些防範措施呢?

住在佛州南棕櫚灘的龐哲,上週五已撤離到較安全的地方,他說,上週五天氣看來已很不正常,平時在海灘附近經常看到的軍艦鳥及其它鳥兒都不見了,目前只看到一些鴿子。

氣像部門預測,颶風Irma時速最高可超過180英哩,龐哲說,遇到5級颶風,很多輕型房車和屋頂都會被吹走 。

龐哲說:”打個比方,比如你在高速公路開車,如果你開車的時候把玻璃搖下來,比如說開80英哩在加州,你開80英哩把手伸出窗外,你會覺得壓力很大對不對,那如果是200英哩,你該知道是甚麼壓力了吧。”

他還說,如果遇到颶風眼,會看到幾十公里是無雲藍天,有如洞天景像,但更慘的狀況之後就會出現。

龐哲說:”然後過一會兒,東西向的風變成西東向的風,因為颶風眼移出去的時候,那個風向是往回吹的,因為它是旋轉的,然後原來東西向變成西東向以後,所有被颳走的東西,又全部刮會來了,那你的房子或你的車,原來是被東西向的風,吹了一下,現在又被西東向的風吹回來,就搞得狼狽的不得了。”

龐哲上週四中午由亞特蘭大開車回佛州時,也遇到大塞車狀況,原本9個小時的車程,變成14小時,不過他說,雖然有些油站沒有汽油供應,但油價並沒有上漲,仍是每加侖2.69元。

龐哲說:”我會把油箱開空一半的時候,我就去加油,我還帶了兩個油桶,這樣的話整個就保證能開到,我怕中間會沒有油。”

龐哲還透露,佛州沿岸的房屋一般都沒有風災保險,一旦遭到破壞也沒有理賠,因為海灘房屋太貴,保險公司都已不再投保風災,即使可以買也是天價。

