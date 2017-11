聖荷西舊金山房價高居全國 要賺多少才買得起（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

大家都知道灣區生活指數高,大家又知不知道,在舊金山和南灣地區,要賺多少錢才買得到房子呢?

房貸網站HSH.com最近發表的報告,分析全國50個大都會地區的房屋中位價,以及需要年薪有多高才可以買得到房子。

調查發現,南灣聖荷西都會地區,包括Santa Clara縣以及San Benito縣,房屋中間價是 1,165,000元,如果買家付出兩成首期,平均月供是5,044元,買家的年薪最少要達到216,181元,才可以在矽谷地區買到一個普通的房子。

全國第二位,最難買得起房子的地區是舊金山都會地區,包括舊金山、阿拉米達縣(Alameda)、Marin縣、聖馬刁縣(San Mateo)和Contra Costa縣,這區的房屋中間價是90萬元,如果買家付兩成首期,平均房貸月供3,998元,買家年薪要達到171,331元才可以在舊金山灣區供得起房子。

報告指出,全國房屋價格都有上升趨勢,而薪金的增長追不上房屋價格的增長,這個現象在灣區最為明顯,而全國最容易買得起房子的地區是東岸Pittsburgh,年收入只需要35,000元左右就有可能成為屋主。

