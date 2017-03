舊金山有多少無證移民？多少人來自中國？（視頻）

By

您知道舊金山有多少無證移民?其中又有多少是華人嗎?答案可能會讓您嚇一跳,本台專訪了舊金山公設辯護律師賀大器,了解無證人士面臨被遞解出境的相關法律問題。

舊金山市是個移民庇護城市,本身並不收集無證人士的數據,舊金山公設辯護律師賀大器(Jeff Adachi)透過加州公共政策研究機構(Callfornia Public Policy Institude>)所得到的數據顯示,舊金山共有44,000個無證人士,其中有1萬人來自中國。

賀大器說:”這44,000無證人士,有約1萬人來自墨西哥,約4,000至5,000人來自危地馬拉,1萬人來自中國,另外約18,000人來自世界各地。”

談到近期聯邦政府大舉掃蕩無證移民,賀大器指出,美國的移民法相當複雜,跟一般刑事法庭會為無法負擔律師的被告提供公設辯護律師不同,移民法庭不會為無證人士提供法律協助,在舊金山聯邦移民法庭就有大約1,000人沒有律師代表他們。

賀大器說:”很多人以為你不是公民或無身份,美國可以趕你走,但情況其實遠為複雜,因為有很多理由讓法律讓人(無證移民)留下來 ,譬如說你可尋求政治庇護,如果你在原籍國面對迫害。”

賀大器透露,過去5年來,在舊金山被遞解出境的無證人士,有六成沒有犯罪紀錄,即便是一個交通攔停,都可能導致遞解出境。

賀大器說:”有一案件是一個婦女乘坐的車因交通違規被攔,她沒有身分而被捕,她女兒是美國公民,而自己不是公民,也遭遞解出境。”

舊金山市長李孟賢日前批准一項移民法律辯護經費,其中有20萬美元將撥給舊金山公設辯護律師辦公室,讓他們可以聘請3名律師和一個法務助理,來協助面臨被遞解出境的人士。

賀大器說:”我們所得的職位無法替所有人辯護,但預期第一年可代表250人上移民法庭。”

舊金山公設辯護律師辦公室的求助熱線是(415) 553-1671,將視情況受理民眾案件,或是轉介案件給適合的社區組織。

