舊金山有多少無證移民？多少人來自中國？（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

您知道舊金山有多少無證移民？其中又有多少是華人嗎？答案可能會讓您嚇一跳，本台專訪了舊金山公設辯護律師賀大器，了解無證人士面臨被遞解出境的相關法律問題。

舊金山市是個移民庇護城市，本身並不收集無證人士的數據，舊金山公設辯護律師賀大器（Jeff Adachi）透過加州公共政策研究機構（Callfornia Public Policy Institude>）所得到的數據顯示，舊金山共有44,000個無證人士，其中有1萬人來自中國。

賀大器說：”這44,000無證人士，有約1萬人來自墨西哥，約4,000至5,000人來自危地馬拉，1萬人來自中國，另外約18,000人來自世界各地。”

談到近期聯邦政府大舉掃蕩無證移民，賀大器指出，美國的移民法相當複雜，跟一般刑事法庭會為無法負擔律師的被告提供公設辯護律師不同，移民法庭不會為無證人士提供法律協助，在舊金山聯邦移民法庭就有大約1,000人沒有律師代表他們。

賀大器說：”很多人以為你不是公民或無身份，美國可以趕你走，但情況其實遠為複雜，因為有很多理由讓法律讓人（無證移民）留下來 ，譬如說你可尋求政治庇護，如果你在原籍國面對迫害。”

賀大器透露，過去5年來，在舊金山被遞解出境的無證人士，有六成沒有犯罪紀錄，即便是一個交通攔停，都可能導致遞解出境。

賀大器說：”有一案件是一個婦女乘坐的車因交通違規被攔，她沒有身分而被捕，她女兒是美國公民，而自己不是公民，也遭遞解出境。”

舊金山市長李孟賢日前批准一項移民法律辯護經費，其中有20萬美元將撥給舊金山公設辯護律師辦公室，讓他們可以聘請3名律師和一個法務助理，來協助面臨被遞解出境的人士。

賀大器說：”我們所得的職位無法替所有人辯護，但預期第一年可代表250人上移民法庭。”

舊金山公設辯護律師辦公室的求助熱線是(415) 553-1671，將視情況受理民眾案件，或是轉介案件給適合的社區組織。

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