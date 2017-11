網站用火雞餐衡量城市公寓租金 舊金山居榜首（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

火雞餐是感恩節的一大特色,最近有網站做了一個火雞餐指數,用來衡量國內城市兩房公寓的租金。

網站Apartment List用聯邦勞工統計局的食材價格,統計出一個感恩節火雞餐,包括有餡料的火雞、蔬菜、薯蓉和蘋果批,平均花費63.84元,再以各地兩房公寓租金中位數,得出2017年火雞餐租金指數。

灣區的舊金山以38.4個火雞餐榮膺榜首,聖荷西以32.2個火雞餐排全國第二,紐約和波士頓分別排第三和第四。

俄亥俄州的克里夫蘭市火雞餐指數就差很遠,兩房公寓租金僅需11.1個火雞餐。

該網站也有根據不同城市的生活水平和物價水平,得出各地的火雞餐花費,夏威夷的檀香山以105.66元成為最貴火雞餐,比全國平均值高出約61%,舊金山的火雞餐花費就是79.93元。

不過有些城市兩房公寓租金低,但是火雞餐花費就比平均高,好像Pittsburgh和克里夫蘭市,租金分別是910元和800元,但是一個火雞餐花費約72元。

不過無論火雞餐指數在灣區多高也好,感恩節還是要吃著火雞開心過,起碼有得吃。

