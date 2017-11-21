網站用火雞餐衡量城市公寓租金 舊金山居榜首（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

火雞餐是感恩節的一大特色，最近有網站做了一個火雞餐指數，用來衡量國內城市兩房公寓的租金。

網站Apartment List用聯邦勞工統計局的食材價格，統計出一個感恩節火雞餐，包括有餡料的火雞、蔬菜、薯蓉和蘋果批，平均花費63.84元，再以各地兩房公寓租金中位數，得出2017年火雞餐租金指數。

灣區的舊金山以38.4個火雞餐榮膺榜首，聖荷西以32.2個火雞餐排全國第二，紐約和波士頓分別排第三和第四。

俄亥俄州的克里夫蘭市火雞餐指數就差很遠，兩房公寓租金僅需11.1個火雞餐。

該網站也有根據不同城市的生活水平和物價水平，得出各地的火雞餐花費，夏威夷的檀香山以105.66元成為最貴火雞餐，比全國平均值高出約61%，舊金山的火雞餐花費就是79.93元。

不過有些城市兩房公寓租金低，但是火雞餐花費就比平均高，好像Pittsburgh和克里夫蘭市，租金分別是910元和800元，但是一個火雞餐花費約72元。

不過無論火雞餐指數在灣區多高也好，感恩節還是要吃著火雞開心過，起碼有得吃。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。