特朗普上任後 對灣區房市走勢有何影響（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

候任總統特朗普上任後,對房地產界有何影響?2017年灣區的房價走勢如何?

南灣非營利組織華美地產協會週三的研討會,邀請地產界名人Carole Rodoni擔任主講人,Rodoni從特朗普當選後,談灣區房產的走向,她說特朗普是生意人,特朗普說過會減稅,創造就業機會,增加基礎建設,如果他上任後朝這個方向走,對房地產是有利的。

Rodoni說:”豪宅處於掙扎邊緣,有人買得起,但不願意進場。”

Rodoni還提到,許多人抱怨灣區房價高,負擔不起,但她認為還是看地方,可以選擇二線城市。

Rodoni說:”你可以去聖荷西、Concord、Antioch、Union City、Brentwood、Rohnert Park、Santa Rosa,這裡的房子每平方呎200到400美金,灣區捷運有到,你可能覺得上班離家遠,但這是起碼可負擔得起的城市。”

Rodoni說,對於首次購屋人士,市場還是相當具競爭力,主要原因是要出售的房屋數量不夠多。

