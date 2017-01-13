特朗普上任後 對灣區房市走勢有何影響（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

候任總統特朗普上任後，對房地產界有何影響？2017年灣區的房價走勢如何？

南灣非營利組織華美地產協會週三的研討會，邀請地產界名人Carole Rodoni擔任主講人，Rodoni從特朗普當選後，談灣區房產的走向，她說特朗普是生意人，特朗普說過會減稅，創造就業機會，增加基礎建設，如果他上任後朝這個方向走，對房地產是有利的。

Rodoni說：”豪宅處於掙扎邊緣，有人買得起，但不願意進場。”

Rodoni還提到，許多人抱怨灣區房價高，負擔不起，但她認為還是看地方，可以選擇二線城市。

Rodoni說：”你可以去聖荷西、Concord、Antioch、Union City、Brentwood、Rohnert Park、Santa Rosa，這裡的房子每平方呎200到400美金，灣區捷運有到，你可能覺得上班離家遠，但這是起碼可負擔得起的城市。”

Rodoni說，對於首次購屋人士，市場還是相當具競爭力，主要原因是要出售的房屋數量不夠多。

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