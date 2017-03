聯儲局加息 對民眾生活有何影響（視頻）

By

【KTSF 黃候彬報導】

自從2008年金融海嘯以來,週三是聯儲局第3次調升利息,並預期今年還有兩次,加息會對一般民眾的生活帶來甚麼影響呢?

如果你有信用卡、銀行存款、房貸車貸和購買股票或債券,那麼加息將與你息息相關。

信用卡利息會跟著聯邦基準利率改變而調整信用卡的利率,一般由銀行自訂約由12%至24%不等。

如果每個月都還清卡債,那麼利息多少都不會有影響,如果無法還清欠款,以1萬元的信用卡債務,年利率12%為例,加息0.25%之後,市民每年要還的利息由1,200元增加至1,250元,欠款越多,需要還的利息當然會越多。

汽車貸款和房屋貸款也是,可能隨著聯儲局加息而上調,但主要還是由市場的供求來決定升跌,並且只有透過浮動利率借房貸的業主,可能受到影響。

利率的上升不一定只有負面的影響,對於一些有定期銀行存款人士及部分的投資者會是好消息。

