特朗普競選研究公司被指用Facebook數據 影響總統大選

【KTSF 張麗月報導】

一間總部在英國的政治研究公司,在2016年美國大選週期,收集5,000萬個Facebook用戶的數據,用於構建選民檔案,事件涉及特朗普團隊,引來強烈反彈。

Cambridge Analytica劍橋分析公司自2015年起,以研究名義取得Facebook同意,提供多達5,000萬Facebook用戶的數據。

後來Facebook發現,這間公司將數據用來秘密建構選民的心理檔案 ,於是要求該公司刪除有關的用戶數據,但是該公司訛稱有刪除,而實際上仍然保留數據。

Facebook日前宣布,永久禁止劍橋分析公司與其母公司SCL使用Facebook平台。

Facebook也宣布僱用外間的數碼法檢公司,核查劍橋分析公司的電腦伺服器,以確定公司是否仍保留Facebook用戶數據 。

劍橋分析公司在2016年美國大選週期中受僱於特朗普團隊,公司取得Facebook用戶資料後,向這些目標用戶投放政治宣傳資料,包括設計廣告,或作出籌款呼籲等,有試圖影響用戶投票的意向。

一名踢爆事件的前僱員針對數據的使用,向美國主流媒體透露。

劍橋分析前僱員Chris Wylie說:”這數據用於為選民造型,制定算法,讓我們利用人們的精神弱點,規劃出各種方法 ,把資訊注入網上各種內容渠道,使得人們到處都看到或真或假的東西,這間公司用算法,讓假消息更上一層樓。”

事件令特朗普在2016年競選總統時的手法再受質疑,最大問題是,劍橋分析公司的東主,就是特朗普競選陣營的重要金主Robert Mercer,以及特朗普競選團隊前經理Steve Bannon所領導,本案牽連廣泛。

劍橋分析在前年大選期間,大部分數據分析師仍是英國或其他歐洲國家的公民,可能違反外國人不得介入選戰,或給予戰略建議的規例,而Facebook也涉嫌隱瞞數據外泄的情况。

聯邦參議員Jeff Flake指這些是嚴重違法行為,Facebook也欠缺透明度,英國更計劃要求Facebook的高層人員作證。

此外,英國電視第四台的調查也發現,劍橋分析公司的母公司SCL用手段影響多個國家的選舉,SCL高層向假扮客戶的記者,吹噓他們如何用賄賂收買、設陷阱欺騙 、利用娼妓引誘等手段,秘密影響世界各國超過200場選舉。

英國電視的調查也發現,該公司用假身份、網頁和不同的公司做掩飾,讓客戶的身份保密。

