中國政府落實購匯申報規定 對灣區房產有何影響（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

過去幾年，中國人來美國買房很多都是現金交易，今年中國政府開始大力執行”個人購匯申請書”，對灣區房產界有何影響？

灣房地產界表示，中國新年實施的”個人購匯申請書”早就存在，現在只是加大力度執行。

華美地產協會會長陳建芬說：”但是他們一直沒有強力執行，聽說他們現在要強力執行，每個人要寄5萬塊出來，你就是要把表格填好，然後填上什麼用途，以前就有這個，但他們現在就是說，執行這個方針比較落地。”

“個人購匯申請書”必須標明購匯原因，申請書上還明確列明6條違規事項，即辦理個人購匯，不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險等。

陳建芬說：”中國他們有很多外匯不想，也不想把他們的外匯存底，一下弄得很低，他們也會有些顧慮，就是錢都跑掉，中國人會有些害怕的心理，到時候又是什麼匯率啦，中國人腦筋動得快，可能把錢賺得比較快，想說如果人民幣要貶值了，大家把錢往外移，怕外匯存底一下變低了，就可能是中國政府當局一些考量，就是防範的政策。”

過去中國買家都以現金交易，如今誠實填寫是否會影響中國人來美置產？有房地產人士私下表示，上有政策下有對策，能鑽漏洞的大有人在，有些資金早已匯到香港。

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