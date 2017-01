中國政府落實購匯申報規定 對灣區房產有何影響（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

過去幾年,中國人來美國買房很多都是現金交易,今年中國政府開始大力執行”個人購匯申請書”,對灣區房產界有何影響?

灣房地產界表示,中國新年實施的”個人購匯申請書”早就存在,現在只是加大力度執行。

華美地產協會會長陳建芬說:”但是他們一直沒有強力執行,聽說他們現在要強力執行,每個人要寄5萬塊出來,你就是要把表格填好,然後填上什麼用途,以前就有這個,但他們現在就是說,執行這個方針比較落地。”

“個人購匯申請書”必須標明購匯原因,申請書上還明確列明6條違規事項,即辦理個人購匯,不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險等。

陳建芬說:”中國他們有很多外匯不想,也不想把他們的外匯存底,一下弄得很低,他們也會有些顧慮,就是錢都跑掉,中國人會有些害怕的心理,到時候又是什麼匯率啦,中國人腦筋動得快,可能把錢賺得比較快,想說如果人民幣要貶值了,大家把錢往外移,怕外匯存底一下變低了,就可能是中國政府當局一些考量,就是防範的政策。”

過去中國買家都以現金交易,如今誠實填寫是否會影響中國人來美置產?有房地產人士私下表示,上有政策下有對策,能鑽漏洞的大有人在,有些資金早已匯到香港。

