賓州大火燒死小女孩 疑電動滑板充電起火

【KTSF 劉開平報導】
賓夕法尼亞州發生電動滑板引發的大火，燒死了一名小女孩，美國銷售的電動滑板，大多數都是中國製造的，已經在美國造成60多起火災，但這是第一次致命的電動滑板火災。
賓夕法尼亞州的小城Harrisburg上週六晚上發生火災，3歲小女孩Ashanti翌日在醫院死亡。
遇難女孩的祖父Mark Hughes說：”我的外孫女再也回不來了，無法形容的痛。”
初步調查結果顯示，引起火災的罪魁禍首是一個電動滑板Hoverboard，當時正在充電，滑板濺出火星並引發大火。
當地消防局長Brian Enterline說：”他們聽到滑板發出嗞嗞的聲音，接著就爆炸起火了。”
還有兩個小女孩也在火災中受傷，傷勢嚴重，目前還在醫院治療，另外有兩人受到輕傷。
火災還間接造成另一場悲劇，消防員Dennis Devoe開車趕去救火，不料被19歲的醉酒開車女孩Khanyae Kendall撞上，傷重死亡。
聯邦消費產品安全委員會官員Scott Wolfson再次警告消費者，在使用電動滑板時要特別小心，先要查看產品上是否有UL標記，這是電動產品的安全標誌。
但是舊金山灣區的CBS電台播出這則新聞時勸告大家，馬上停止使用電動滑板，CBS還說，目前市面上有6種不同牌子的電動滑板，全部都是中國製造。
2015年下半年，電動滑板曾經是Amazon和Toys R’ Us等零售商最暢銷的玩具之一。
聯邦當局透露，2016年上半年曾下令召回50萬個由10家零售商銷售的電動滑板，原因是產品不符合聯邦安全規定。
2015年以來，全美各地發生了60多起電動滑板引發的火災 ，但燒死人的電動滑板火災這是第一次。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。