【KTSF 鄭麗娜報導】

加州政府表示,將於明年施行新的共乘車道標貼計劃,有HOV標貼的車,包括清潔能源車輛,將不再享有使用共乘快車道的特權。

在灣區超過25萬部有綠色HOA標貼的清潔能源車輛,可享有特權使用共乘快車道,但這些標貼即將到期。

州官員說,共乘車道太過擁擠,需要改變規則,移除清潔能源車輛會是一個解決辦法。

但有司機表示 ,共乘車道綠色標貼在交通高峰期,對通勤有很大幫助,認為當局的懲罰搞錯了對象,並認為政府只是想讓司機付錢來使用快車道。

紅色標貼將於2022年到期,所有的標貼將在2025年到期。

加州議會和清潔能源局表示,新的共乘快車道使用政策,將在明年1月1日生效,但相關詳細信息還未發布。

