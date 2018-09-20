報告指灣區樓價高難負擔 變相導致種族隔離（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

柏克萊加大有研究發現，低收入有色人種家庭首當其衝，被逼遷往資源較少的區域，變相造成因高樓價導致的種族隔離。

灣區樓價貴，越來越多人因為負擔不起要搬離，但影響確實有多嚴重，柏克萊加大和非牟利組織California Housing Partnership獲撥款，研究舊金山、Alameda和Contra Costa三個縣的人口流動情況。

結果發現，低收入的有色人種受影響最為嚴重，研究發現，灣區租金中位數在2000至2015年間上升三成，低收入的有色人種家庭減少兩成一，相對低收入白人家庭就沒多沒少。

有色人種家庭當中，東灣Richmond、奧克蘭（屋崙）、柏克萊和舊金山Bayview區，2000至2015年間，低收入非裔家庭減少數千個，同期，Contra Costa縣東部Antioch和Pittsburg一帶，Alameda縣Hayward市部分地區、Ashland和Cherryland，低收入非洲裔家庭就有增加。

研究認為，這些地區樓價雖然較低，但環境、教育和經濟各方面的資源都較少，低收入的有色人種集中搬往這些區域，令到灣區出現因高樓價引發的種族隔離。

研究提出，縣市有必要透過政策和投資，令樓價趨向穩定和可負擔，並讓低收入有色人種的家庭，也能留在相對多資源的社區改善生活。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。