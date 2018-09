報告指灣區樓價高難負擔 變相導致種族隔離（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

柏克萊加大有研究發現,低收入有色人種家庭首當其衝,被逼遷往資源較少的區域,變相造成因高樓價導致的種族隔離。

灣區樓價貴,越來越多人因為負擔不起要搬離,但影響確實有多嚴重,柏克萊加大和非牟利組織California Housing Partnership獲撥款,研究舊金山、Alameda和Contra Costa三個縣的人口流動情況。

結果發現,低收入的有色人種受影響最為嚴重,研究發現,灣區租金中位數在2000至2015年間上升三成,低收入的有色人種家庭減少兩成一,相對低收入白人家庭就沒多沒少。

有色人種家庭當中,東灣Richmond、奧克蘭(屋崙)、柏克萊和舊金山Bayview區,2000至2015年間,低收入非裔家庭減少數千個,同期,Contra Costa縣東部Antioch和Pittsburg一帶,Alameda縣Hayward市部分地區、Ashland和Cherryland,低收入非洲裔家庭就有增加。

研究認為,這些地區樓價雖然較低,但環境、教育和經濟各方面的資源都較少,低收入的有色人種集中搬往這些區域,令到灣區出現因高樓價引發的種族隔離。

研究提出,縣市有必要透過政策和投資,令樓價趨向穩定和可負擔,並讓低收入有色人種的家庭,也能留在相對多資源的社區改善生活。

