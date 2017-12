傳有意辭任眾議院議長 賴恩斷言否認

By

近日有傳言指,聯邦眾議院議長恩將會在國會通過共和黨的稅改方案後離任,不過他本人週四反駁有關傳言,聲稱他現階段不會離開國會。

據Politico和The Huffington Post的報導,賴恩有意離開國會,有傳言更說,他會在共和黨稅改通過後辭職。

賴恩是於2015年前議長貝納受壓呈辭後走馬上任,接替議長職位,有記者週四問賴恩,他是否有意辭職,賴恩斷言回應說不,否認有關報導。

白宮發言人桑德斯稱,特朗普總統有致電賴恩,對賴恩說如果他離職,特朗普將會不高興,賴恩在電話中向總統稱,這些都是不實報導,二人也期待繼續合作下去。

眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy也反駁有關報導,稱議長賴恩並沒有退職的想法,並說賴恩非常享受他的工作。

如果賴恩真的離開,議長一職很大機會由McCarthy頂上。

賴恩的首席籌款總監Spencer Zwick亦說,賴恩會競逐連任,共和黨在眾議院會繼續成為多數黨,賴恩也會繼續擔任議長一職。

雖然如此,有多名共和黨人私下表示,一直有傳言賴恩不會留任議長一職,如果他離開也不會感到意外。

賴恩是2012年副總統候選人,他最初不願接任議長一職,因為身為議長,往往要花大量時間與議員會面,為法案爭相票數,也要經常為黨出席籌款會。

現年47歲的賴恩育有3名年輕子女,他曾說議長的工作較適合沒有家室的人來做。

無論賴恩是否希望留任,他當議長的任期有可能在2019年結束,因為民主黨在下一次的中期選舉中,只要爭取到24席,便可重掌眾議院,在特朗普支持度日減下,加上民主黨在最近的選舉中都取勝,頓時增加民主黨重掌眾議院的勝算。

