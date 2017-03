聯邦眾院通過廢除保障網民私隱法 送特朗普簽署

By

【KTSF 劉開平報導】

聯邦眾議院週二按黨派路線,廢除奧巴馬政府一項保護網民私隱的法例,參議院較早時也是按黨派路線通過有關議。

奧巴馬政府在去年10月立法,規定IPS互聯網服務供應商,如Comcast或Verizon在沒有用戶的明確同意下,不可以分享諸如社安號碼、涉及兒童及身體健康情況等敏感性質的用戶個人資料。

此外,該法例也規定,互聯網服務商在用戶個人資料遭入侵,可能對客戶構成危害時,必須通知用戶及執法部門,這項法例尚未生效。

共和黨人認為法例不必要,反映政府過份規管,他們利用法例仍在檢討期而動議推翻法例,較早時已按黨派路線在參議院過關,週二輪到眾議院表決通過,共和黨人支持,民主黨人反對。

推翻法例,意味互聯網服務商今後可以出售用戶的個人資料,包括用戶在網上的瀏覽紀錄,價高者得,無需用戶同意,也沒有責任保護用戶的隱私。

目前Facebook或Google已在利用用戶的瀏覽模式而安插廣告,但有關法例對他們網開一面,而互聯網服務商則受到法例限制。

一個由Comcast等公司因此組成團體,遊說國會議員推翻法例,有分析指出,容許互聯網服務商出售用戶資訊,對用戶的衝擊遠遠大於個別的網站或搜索器的同樣行為,因為互聯網服務商出手,用戶將會完全沒有隱私安全可言。

