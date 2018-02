通俄案機密備忘錄公開 指聯調局濫用職權

By

聯邦眾議院共和黨人週五公開通俄案調查的一份備忘錄的部份內容,這份備忘錄原本列為機密文件,至週五白宮公開當中部份內容,共和黨人稱,這些內容顯示,聯邦調查局(FBI)在通俄案調查初期,有濫用監聽職權的行為。

這份備忘錄是由眾議院情報委員會 的共和黨人撰寫,指稱通俄案調查有法定程序被破壞。

主張公開備忘錄的特朗普總統週五對記者稱,文件顯示”有很多人應該感到羞恥”’。

特朗普說:”我認為事情糟透了,你想知道真相,我認為是恥辱,國家現正發生的事,我認為是恥辱。”

聯調局與司法部一直反對公開這份備忘錄,聯調局指當中內容不正確,而且段章取義,備忘錄指現任和前任聯調局和司法部長通過監聽令,監察特朗普前競選人員的通訊往來。

備忘錄亦指出,由英國一名間諜和民主黨全國委員會有份資助的一份研究,是局方通過監聽令的理據。

備忘錄指稱,這項研究不應作為通過監聽令的理據,因為當中載有未經證實的指控。

備忘錄公開後,預料會令特朗普與聯調局及司法部領導層之間的分歧更大,特朗普支持公開備忘錄,或希望藉此打擊特別檢控官穆勒領導的通俄案調查的可信性。

