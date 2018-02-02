通俄案機密備忘錄公開 指聯調局濫用職權

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聯邦眾議院共和黨人週五公開通俄案調查的一份備忘錄的部份內容，這份備忘錄原本列為機密文件，至週五白宮公開當中部份內容，共和黨人稱，這些內容顯示，聯邦調查局（FBI）在通俄案調查初期，有濫用監聽職權的行為。

這份備忘錄是由眾議院情報委員會 的共和黨人撰寫，指稱通俄案調查有法定程序被破壞。

主張公開備忘錄的特朗普總統週五對記者稱，文件顯示”有很多人應該感到羞恥”’。

特朗普說：”我認為事情糟透了，你想知道真相，我認為是恥辱，國家現正發生的事，我認為是恥辱。”

聯調局與司法部一直反對公開這份備忘錄，聯調局指當中內容不正確，而且段章取義，備忘錄指現任和前任聯調局和司法部長通過監聽令，監察特朗普前競選人員的通訊往來。

備忘錄亦指出，由英國一名間諜和民主黨全國委員會有份資助的一份研究，是局方通過監聽令的理據。

備忘錄指稱，這項研究不應作為通過監聽令的理據，因為當中載有未經證實的指控。

備忘錄公開後，預料會令特朗普與聯調局及司法部領導層之間的分歧更大，特朗普支持公開備忘錄，或希望藉此打擊特別檢控官穆勒領導的通俄案調查的可信性。

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