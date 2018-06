By

【KTSF】

共和黨人提出的移民改革法案妥協版本,週三未能在國會眾議院過關。

這項法案建議資助興建邊界圍牆、取消綠卡抽籤、限制依親移民、給予DACA計劃夢想生有入籍機會,以及阻止拆散無證移民家庭等。

民主黨人反對法案,認為法案太嚴苛,而且共和黨同僚也都無諮詢過他們。

共和黨本身也不見得支持法案,週三眾議院的表決結果是301票反對,121票贊成,當中全部民主黨人以及將近一半共和黨人投反對票。

法案就算過關,去到參議院預料都拿不到必要的60票。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。