眾院大比數通過制裁俄羅斯 報復干預美國大選

【KTSF 游瑋珊報導】

針對俄羅斯懷疑干預去年大選,聯邦眾議院週二大比數通過加強制裁俄羅斯,但議案何時能在參議院闖關,特朗普總統又會否插手否決,都令制裁能否最終落實存在許多變數。

眾議院週二以419票贊成,3票反對,幾乎一面倒通過法案,加強制裁俄羅斯,報復俄羅斯對烏克蘭和敘利亞採取軍事行動,以及涉嫌干預去年美國大選。

特朗普就任總統後,對俄羅斯態度相對友好,議案內容就特地加進一項,指總統若有意刪減制裁條款,必須先徵得國會同意。

特朗普這次沒明言是否會否決這項法案,白宮曾提過,特朗普會先研究法案內容,他之前曾表示反對制裁俄國。

不過法案在未到特朗普手上之前,在參議院已遇到障礙,由於制裁法案牽涉的除了俄羅斯,還有伊朗和北韓,參議院外交事務委員會主席Bob Corker提出,對將北韓的制裁應分開獨立處理,修訂有可能令制裁案未能趕及國會在8月休會前闖關。

雖然俄羅斯聯邦委員會以至政府高層官員都透露,俄方已研究應對方案,但總統發言人佩斯科夫仍低調回應,指制裁議案獲通過令人惋惜,不過特朗普還未簽訂,一切仍言之尚早。

