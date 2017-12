聯邦眾議院通過1.5萬億元稅改方案 送參議院表決

By

共和黨力推的稅改方案,週二在聯邦眾議院獲得通過,為美國30年來最重要的稅制改革取得初步勝利,對於有批評指稅改方案並不受美國民眾歡迎,聯邦眾議院議長賴恩對此回應說,稅改的”成果將會令方案變得受歡迎”。

眾議院週二以227票對203票通過稅改方案,議員大多跟從黨派路線投票。

聯邦參議院多數黨領袖麥康尼稱,參議院將於週二稍後表決方案,再送交特朗普總統簽署。

不過,民主黨表示,方案中有3項條文違反參議院預算條例,當中包括容許家長動用大學儲蓄帳戶支付在家教育(home school)的支出。

有見及此,眾議院多數黨領袖Kevin McCarthy表示,眾議院會待參議院通過修訂版的稅改方案後,於週三再度投票。

這項總額達1.5萬億元的稅改方案,影響遍及所有美國納稅人,及美國經濟的各個層面,方案將會為企業和富人大幅減稅,而中產和低收入人士只有輕微受惠,另外會把國債進一步推高。

大多數家庭的標準扣稅額將會增加接近一倍,已婚夫婦將增至24,000元,但分項報稅的人士將會失去某些扣稅項目。

眾議院稅制委員會主席Kevin Brady稱,這次稅改將會帶來更多工作,令稅制變得更公平,也令美國所有家庭可以領更多薪水回家。

不過,民主黨卻形容,這次稅改是為企業和富人送大禮,而且根本沒有明確證據顯示,僱主會因為繳稅少了,而僱用更多員工,或調升員工的薪酬。

要注意的是,稅改中企業的減稅是永久性,但個人的減稅在2026年便結束,稅改方案簽署成法後,將於明年1月生效,在職人士由2月起將會看到薪酬預繳的稅款出現變化。

根據方案,企業的入息稅率將會由目前的35%大減至21%,而個人的最高入息稅率將會由39.6%減至37%。

不過,受美國民眾歡迎的多項扣稅項目將會縮減,當中州及地方入息稅、地稅和銷售稅的扣減額不可超過1萬元。

子女抵稅額將由每人1,000元增至2,000元,對一些繳稅低或完全無須繳稅的家庭來說,將獲得最高1,400元退稅,家長需要報上子女的社安號碼,才能獲得抵稅優惠,藉此杜絕非法移民家庭享用這項稅惠。

另外,方案將廢除奧巴馬健保中,規定人人需要購買健保的條文。

而據國會預算辦公室的估計,稅改方案推行初期,所有家庭都可以獲得減稅,但隨著個人減稅優惠在2026年結束,大多數美國人,亦即年入低於75,000元的人士,在2027年起將要繳更多稅。

