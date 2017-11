聯邦眾院通過反性騷擾訓練課程 議員實習生都要參加

By

【KTSF 張麗月報導】

有鑑於近期在工作場所以及多名國會議員牽涉入性騷擾醜聞,國會受到越來越大壓力去正視這個問題,正想辦法去規管和改善工作環境。

面對這些指控,眾議長賴恩表示,國會將會認真對待事件,以確保工作環境的安全。

賴恩說:”我們非常嚴肅看待性騷擾,我們需要作出全面檢討來應對。”

眾議員Barbara Comstock建議立法,要求國會議員、職員和實習生,每年都要完成一個硬性規定,有關工作場所權利的訓練課程,而眾議院行政事務委員會主席Gregg Harper也會在下星期召開聆訊,討論有關性騷擾的和解問題。

較早時,國會一個由兩黨議員組成的團體建議立法去規管如何處理性騷擾的問題,兩名民主黨籍國會議員,包括加州聯邦眾議員Jackie Speier,就建議在參眾兩院立法去改善國會對性騷擾的投訴過程,以及提高這個敏感議題的透明度。

