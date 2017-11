眾議院通過共和黨稅改方案 為特朗普帶來初步勝利

By

聯邦眾議院週四通過共和黨人提出的1.5萬億元稅改法案,為特朗普總統及共和黨人帶來初步的勝利。

眾院週四以227票對205票通過法案,議員大致根據黨派立場投票。

眾院這次通過稅改方案,為共和黨人和特朗普在今年即將結束前,取得重大立法勝利帶來希望,早前共和黨在廢除奧巴馬健保的立法上,遭受重大挫敗,如果稅改成事,將會是美國30年來最重要的稅制改革。

共和黨人聲稱,稅改惠及家庭、商業和整體經濟。

共和黨眾議院議長賴恩說:”通過這項法案,是促進經濟的重要舉措,可以重振商機,也可以幫助那些掙扎求存的中產家庭。”

共和黨議員中有13人投反對票,除一人外,其餘全部來自繳稅偏高的州,包括加州、紐約州和新澤西州,他們反對的原因包括眾院的方案將會廢除州及地方入息稅,以及銷售稅的扣稅優惠,同時限制物業稅的扣稅額只限1萬元。

民主黨更直言,這個稅改方案純粹為富人減稅而設,根本幫不了其他人。

眾議院少數黨領袖普洛西說:”共和黨提出的法案是要劫掠中產階層,令富人的口袋更滿,並為那些外判工作到其他國家的企業提供更多稅惠。”

參眾兩院的稅改方案都建議把企業稅由35%降至20%,及調降個人入息稅率,但會取消或削減多項扣稅額,稅改實施後,預料在未來10年,令聯邦赤字增加1.5萬億元。

眾院的方案將會把目前使用的7個稅階減至4個,稅率分別是12%、25%、35%和39.6%,參院的方案將會保留7個稅階,稅率分別是10%、12%、23%、24%、32%、35%和38.5%。

兩個方案都建議把標準扣稅額增加接近一倍,個人增至12,000元,已婚者增至24,000元,同時大幅調高目前1,000元的兒童抵稅額。

但兩個方案都會廢除目前4,050元的個人免稅額,眾院的版本會把房貸利息扣稅優惠限於50萬元的房貸額中,較目前的100萬元大減一半,參院的版本會取消搬遷和報稅支出的扣稅優惠。

另外,兩院的方案都會取消影響高收入人士的最低替代稅,眾院的版本會削減甚至取消富人最受影響的遺產稅,而參院的版本會把需要繳納遺產稅的財產種類減少。

