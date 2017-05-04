眾議院共和黨人排除萬難 通過替代奧巴馬健保法案

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【KTSF】

聯邦眾議院共和黨人週四排除萬難取得足夠票數，通過取代奧巴馬建保的替代法案，為撤銷奧巴馬健保踏出重要的一步。

眾議院週四以217票對213票通過法案，所有民主黨眾議員都投反對票，共和黨則有20名溫和派議員投反對票，如果法案再一次被否決，將會是特朗普總統與眾議院議長賴恩的一大挫敗。

法案現將送交聯邦參議院表決，其命運如何則是未知之數，目前已有共和黨參議員明言，法案要作出重大修改才會獲得通過。

參議院多數黨領袖麥康尼爾在聲明中稱，眾議院的票決是推翻奧巴馬健保的重要一步，國會會繼續在這個版本上磋商，讓美國民眾在作出醫療決定時，可以有更多選擇和自由。

奧巴馬健保自2010年生效以來，共和黨一直揚言要把它推翻，至今年特朗普掌控白宮，共和黨同時操控參眾兩院，為共和黨帶來最佳時機，實現這項承諾。

但民調顯示，大多數美國人都不支持推翻奧巴馬健保，後者的支持度反而持續上升，民主黨人揚言，共和黨這樣做，將會在明年的國會選舉付出沉重代價。

為取得足夠票數，共和黨領袖在法案中同意成立一個基金，協助帶病投保的人士購買健保。

法案也撤銷奧巴馬健保中，向沒買健保人士徵收罰款的條文，同時撤銷向高收入人士和健保界加徵稅款。

法案亦削減為低收入人士而設的Medicaid計劃，容許各州可以要求Medicaid申領人必須工作，才可繼續受保。

另外，奧巴馬健保中有為購買健保人士提供資助，金額是根據申請人的收入和保費釐定，共和黨的法案將取消這項資助，改為提供抵稅額取代，抵稅額會隨年齡而上升。

法案將會保留奧巴馬健保中，讓成年子女可以繼續透過家人的健保獲得保障，直至26歲。

不過，法案容許州政府可以向聯邦政府申請豁免，意味健保公司將可以向帶病投保的申請人徵收更高的保費，導致長者申請人要負擔更高保費，同時讓保險公司可以不再提供一些標準的醫療服務，例如產前護理。

法案也將會向計劃生育協會停發聯邦撥款一年，這項條文獲通過，對不少反對墮胎的共和黨議員是一大勝利。

國會無黨派預算辦公室早前估計，共和黨的法案在實施10年後，將會令2,400萬人失去健保。

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