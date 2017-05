眾議院共和黨人排除萬難 通過替代奧巴馬健保法案

By

聯邦眾議院共和黨人週四排除萬難取得足夠票數,通過取代奧巴馬建保的替代法案,為撤銷奧巴馬健保踏出重要的一步。

眾議院週四以217票對213票通過法案,所有民主黨眾議員都投反對票,共和黨則有20名溫和派議員投反對票,如果法案再一次被否決,將會是特朗普總統與眾議院議長賴恩的一大挫敗。

法案現將送交聯邦參議院表決,其命運如何則是未知之數,目前已有共和黨參議員明言,法案要作出重大修改才會獲得通過。

參議院多數黨領袖麥康尼爾在聲明中稱,眾議院的票決是推翻奧巴馬健保的重要一步,國會會繼續在這個版本上磋商,讓美國民眾在作出醫療決定時,可以有更多選擇和自由。

奧巴馬健保自2010年生效以來,共和黨一直揚言要把它推翻,至今年特朗普掌控白宮,共和黨同時操控參眾兩院,為共和黨帶來最佳時機,實現這項承諾。

但民調顯示,大多數美國人都不支持推翻奧巴馬健保,後者的支持度反而持續上升,民主黨人揚言,共和黨這樣做,將會在明年的國會選舉付出沉重代價。

為取得足夠票數,共和黨領袖在法案中同意成立一個基金,協助帶病投保的人士購買健保。

法案也撤銷奧巴馬健保中,向沒買健保人士徵收罰款的條文,同時撤銷向高收入人士和健保界加徵稅款。

法案亦削減為低收入人士而設的Medicaid計劃,容許各州可以要求Medicaid申領人必須工作,才可繼續受保。

另外,奧巴馬健保中有為購買健保人士提供資助,金額是根據申請人的收入和保費釐定,共和黨的法案將取消這項資助,改為提供抵稅額取代,抵稅額會隨年齡而上升。

法案將會保留奧巴馬健保中,讓成年子女可以繼續透過家人的健保獲得保障,直至26歲。

不過,法案容許州政府可以向聯邦政府申請豁免,意味健保公司將可以向帶病投保的申請人徵收更高的保費,導致長者申請人要負擔更高保費,同時讓保險公司可以不再提供一些標準的醫療服務,例如產前護理。

法案也將會向計劃生育協會停發聯邦撥款一年,這項條文獲通過,對不少反對墮胎的共和黨議員是一大勝利。

國會無黨派預算辦公室早前估計,共和黨的法案在實施10年後,將會令2,400萬人失去健保。

