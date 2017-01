國會週二宣誓就職 國會道德辦公室權力被削

By

【KTSF 陳令楠報導】

國會眾議院共和黨員週一晚舉行會議,通過削減國會道德辦公室的權力。

本條規定由維珍尼亞州共和黨眾議員Robert Goodlatte提議,以119對74票通過,規定將限制國會道德辦公室審查國會成員的任何刑事違規行為,並要求辦公室將相關投訴上交給眾議院道德委員會處理。

國會道德委員會成立於2008年,由時任眾議院民主黨議員為應對國會內部發生的腐敗醜聞而創立,這個辦公室收到匿名舉報,可以獨立作出調查,這亦是首個可監督眾議院道德操作的獨立機構。

大部分本屆以及新一屆的眾議院議員為共和黨人,新一屆國會將於週二舉行宣誓就職儀式。

這次由共和黨主導的削權行動,引來政府監察組織及國會民主黨人反對,眾議院少數派領袖普洛西(Nancy Pelosi)批評此舉,稱共和黨員僅在新一屆眾議員開會前,就意圖削弱這個辦公室監督他們的行為的能力。

新一屆眾議院週二將舉行會議,投票決定是否通過本規定,由於大多數席位為共和黨員佔有,本規定有望通過。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。