眾院共和黨人勾勒健保改革要點 未提多少人會失健保

By

【KTSF 劉開平報導】

國會共和黨領袖週四宣佈,長週未假期之後,將在國會提出新法案,取代奧馬巴健保,他們並介紹了新法案的一些要點。

眾院共和黨領袖週四透露,將會提出取代奧巴馬健保的方案。

眾議院議長Paul Ryan說:”總統節過後復會,我們有意提出動議,廢除並取代奧巴馬健保。”

共和黨方案的一些要點有:奧巴馬健保補助某些購買健保的民眾,如果他們的收入減少,補助金額就會增加,這樣做的目的是幫助窮人,共和黨則計劃用稅務優惠取代這項補助,也不會因為投保者的年齡增加或收入減少,而改變這項稅務優惠。

另外,計劃透過優惠的方式,鼓勵民眾設立專門的儲蓄賬戶,用來支付醫療保險開支,同時也使消費者更加容易向持有外州牌照的本州公司購買保險。

共和黨還計劃重新規劃有7,000多萬人使用的州政府的健保計劃Medicaid,並對降低Medicaid申請資格的31個州減少聯邦健保撥款。

儘管共和黨領袖堅持說,現在享有Medicaid的消費者將不會因為新法律而失去健保,但專家指出,上述31個州因聯邦健保撥款減少,受保人數一定會受到影響。

共和黨沒有說明,制定替代奧巴馬健保法的新法後資金的來源,也沒有說明實行新法後,目前享受奧巴馬健保的大約2,000萬人之中,會有多少人受到影響或失去健保。

大紐約地區醫院協會主席Kenneth Raske說,新計畫一定會大大增加各州的預算壓力,使許多美國人面臨失去醫療保險的危險。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。