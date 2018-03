眾院共和黨人發報告指 特朗普競選團隊沒串通俄羅斯

By

國會眾議員院情報委員會共和黨議員做出結論,沒有證據顯示,特朗普的競選團隊與俄國串謀,干預2016年總統大選。

這項共和黨人領導的調查表示 ,認同美國情報機構的結論俄國干涉美國大選,但不認同情報機構一個至關重要的結論指,”俄國希望特朗普當選”。

眾議院情報委員會的共和黨人更對媒體強調,他們沒有找到特朗普競選團隊與俄國串謀、合作或搞陰謀詭計的證據。

委員會主席Devin Nunes透露,稍後會發表整份報告,並表示希望這個報告有助於建議如何改善今年的國會中期選舉,發表這份報告意味著眾議院情報委員會不再調查通俄案。

在委員會中位階最高的民主黨人Adam Schiff抨擊共和黨人這個做法,民主黨人也指出,有廣泛的證據顯示,特朗普團隊與俄國串謀,CNN消息說,民主黨人會發表他們的調查報告。

特朗普一直否認他和他的團隊與俄國串謀,目前通俄案獨立檢查官穆勒正循多個方向調查特朗普,而最新的一個方面是 ,阿聯酋一個王室人員從中牽線,在印度洋一個小島安排黑水保安公司的負責人與俄國人員會面的事。

消息說,穆勒要查這次小島會晤,是否替特朗普與俄國總統普田建立地下溝通渠道,而普田則說,干擾2016美國大選的是烏克蘭和猶太人。

到目前為止,穆勒起訴了至少4名特朗普競選團隊的人員和13名俄國人。

