聯邦眾議院週四通過總值7,880億元的開支法案,當中將會向特朗普總統動議興建的美黑邊界圍牆撥款16億元,同時會大幅增加國防經費。

眾院以235票對192票通過這份開支法案,但能否全數通過,送交特朗普簽署仍屬未知之數,因為在送交參議院表決時,預料會面臨民主黨參議員強烈的阻撓。

這份長達326頁的開支法案,將會對軍費大幅增加600億元,向為退伍軍人而設的服務增加5%撥款,並會為美軍加薪2.4%。

