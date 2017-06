眾院通過法案取締無證移民 嚴懲多次非法入境者

By

【KTSF】

共和黨主導的聯邦眾議院週四以保障公眾和國土安全為由,通過兩項取締無證移民的法案。

其中一項法案將會向自稱”庇護移民”的城市扣起聯邦撥款,另一項法案將會向再次非法偷渡到美國的人士施以重罰。

庇護移民城市撥款法案在眾議院以228票對195票獲通過,當中有3名民主黨眾議員投支持票,6名共和黨眾議員投反對票;嚴懲非法入境者的法案則以257票對167票獲通過,當中有24名民主黨眾議員投支持票,只有一名共和黨眾議員投反對票。

法案現送交聯邦參議院表決。

在競選總統時,曾多番揚言要取締無證移民的特朗普總統,讚揚眾議院的票決,並敦促參議院盡快行動”拯救美國人的生命”。

嚴懲非法入境者的法案又稱”凱蒂法”,是取自32歲女子Kathryn Steinle的名字,她兩年前在舊金山被一名非法留在美國的無證移民開槍擊斃,被指涉案的Juan Francisco Lopez-Sanchez已否認控罪,案發前移民局已要求執法當局將他扣查,但縣警局卻將他釋放。

