奧巴馬健保替代案缺支持票 共和黨撤回法案

共和黨領袖提出的奧巴馬健保替代案,因為未能在黨內取得足夠的支持票,在聯邦眾議院週五表決前,共和黨臨陣撤回方案,可說是特朗普總統和共和黨領袖一次重大的立法挫敗。

眾議院議長賴恩的發言人稱,特朗普致電賴恩,敦促他在眾院表決前撤回法案。

特朗普稍早曾要求眾院表決奧巴馬健保替代案,而如果法案被否決,他會擱置這方面的工作,轉而處理其他事務。

共和黨的方案如果獲通過,將會撤銷奧巴馬健保中,向沒買健保人士懲處罰款的條文,同時會撤銷為購買健保人士提供的資助。

共和黨取而代之,將會把資助改為抵稅優惠,而優惠有多少,將會按年齡計算,而非奧巴馬健保中以收入來計算。

共和黨的方案也會取代奧巴馬健保中向高收入人士和健保公司加徵的稅款,方案也會取消擴大Medicaid,削減聯邦政府未來對州府福利計劃的撥款,改為讓州政府可以要求福利申領人必須工作,才合資格繼續領取福利。

無黨派的國會預算辦公室估計,共和黨的方案將會在未來10年,令無健保人士增加2,400萬人,同時會令低收入人士需要承擔更高開支,方案也會令計劃生育組織停發聯邦撥款一年。

