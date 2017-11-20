北京公寓大火19死8傷 涉嫌違規改建

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中國北京大興區一幢兩層高公寓，當地時間週六晚起火，至少19死、8人傷，報道指起火公寓涉嫌違規改建，劃分成200、300戶，當局拘留了涉及火警的人士調查，北京市委書記蔡奇表明嚴肅追究責任。

起火的公寓遠處也看到火光，30多輛消防車到場，部分人要即場急救。事發於北京南部市郊大興區，兩層高的廉租公寓週六傍晚6時許起火，大約3小時後，火勢大致撲滅。

中國內地傳媒報道，起火的是地下一家小型服裝工廠，死傷者大多是廠房人員，整幢公寓有3個出口，較小的一個上了鎖，管理員要用鎚子鑿穿大門，協助住客逃生，至於窗戶均裝有防盜欄，60米長的走廊只有一盞燈照明，逃生並不容易。

有住戶透露，公寓早年已改劃成劏房，分租予200、300戶，大多是外省工人。報道指，起火公寓的居民過往是以煤爐取暖，今年一改做法不由中央供暖，住戶要自行想辦法。

官方新華社是於週六晚11時許，發稿公布這宗火警，直至翌日凌晨約3時，才更新死傷人數。在微博輸入相關字眼，幾乎找不到火災的消息，不少中國內地傳媒的獨家報道刊出後，不久無故消失，改為統一採用新華社稿件。

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