北京公寓大火19死8傷 涉嫌違規改建

By

【i-CABLE】

中國北京大興區一幢兩層高公寓,當地時間週六晚起火,至少19死、8人傷,報道指起火公寓涉嫌違規改建,劃分成200、300戶,當局拘留了涉及火警的人士調查,北京市委書記蔡奇表明嚴肅追究責任。

起火的公寓遠處也看到火光,30多輛消防車到場,部分人要即場急救。事發於北京南部市郊大興區,兩層高的廉租公寓週六傍晚6時許起火,大約3小時後,火勢大致撲滅。

中國內地傳媒報道,起火的是地下一家小型服裝工廠,死傷者大多是廠房人員,整幢公寓有3個出口,較小的一個上了鎖,管理員要用鎚子鑿穿大門,協助住客逃生,至於窗戶均裝有防盜欄,60米長的走廊只有一盞燈照明,逃生並不容易。

有住戶透露,公寓早年已改劃成劏房,分租予200、300戶,大多是外省工人。報道指,起火公寓的居民過往是以煤爐取暖,今年一改做法不由中央供暖,住戶要自行想辦法。

官方新華社是於週六晚11時許,發稿公布這宗火警,直至翌日凌晨約3時,才更新死傷人數。在微博輸入相關字眼,幾乎找不到火災的消息,不少中國內地傳媒的獨家報道刊出後,不久無故消失,改為統一採用新華社稿件。

