眾院共和黨人公布預算草案 建議大削糧食券等社福項目

聯邦眾議院共和黨人週二公布新的聯邦政府預算草案,當中會大幅削減糧食券等社福項目的撥款,但會增撥數十億元於軍費上。

由身兼預算小組主席的共和黨眾議員Diane Black起草的預算案,將會是特朗普總統能否在只有共和黨支持下通過稅改方案的關鍵,但目前未知這項預算案能否得到同黨議員的支持,對保守派來說,這份預算案削減的幅度不夠,但溫和派則擔心削幅過大。

Black宣布預算委員會定週三表決預算案,但鑑於共和黨黨內面臨重大分歧,要提上全院表決有可能要押後。

眾院共和黨人提出的預算案,建議把聯邦醫療補助Medicare改變成一個有如醫療券的制度,未來的退休人士將會獲得定額的醫療券,讓他們在公開市場上自由購買健保,共和黨自2011年操控眾院後,每年都提出這項建議,但一直沒有落實推動。

共和黨這份預算案聲稱可以把今年聯邦政府面臨的7,000億元赤字,至2027年大幅削減至90億元,方法是在未來10年削減5.4萬億開支,當中包括對Medicare削減5,000億款項、對Medicaid及奧巴馬健保削減1.5萬億款項,以及削減聯邦僱員的退休金、糧食券,以及為在職貧困人士提供的抵稅額。

在削減多項社福項目下,軍費開支卻會大增,特朗普早前要求撥款6,680億元於國防開支上,眾院共和黨的預算案還會在此基礎下再多撥300億元,另外,特朗普建議對多個政府機構和外國援助削款540億元,眾院共和黨的方案只會對非國防的政府機構削款50億元。

