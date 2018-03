By

國會眾議院週三以壓倒性票數,通過法案撥款加強學校保安。

雖然法案得到跨黨派支持,以407比10票通過,但不少民主黨人就對法案沒有槍管措施感到沮喪。

法案將會分10年撥款5億,加強訓練學校教職員和地區執法部門處理精神病問題。

此外也會設立匿名舉報系統和增設阻嚇性設施,例如是金屬探測器和門鎖,法案稍後會送交參議院表決。

