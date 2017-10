眾院通過4萬億聯邦預算案 為通過稅改清除部分障礙

By

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週四以些微差距票數,通過總值4萬億元的2018年度聯邦財政預算案,為日後通過稅改方案清除部份障礙。

參議院一星期前通過預算案後,眾議院並無作出修改就確認了,以共和黨為主導的眾議院,週四以黨派劃分來投票,全部民主黨人以及20名共和黨人倒戈,都投下反對票,結果以216票贊成 212票反對,通過總值4萬億元的新年度財政預算案。

民主黨人就大力抨擊新的預算案是劫貧濟富。

民主黨眾議院少數黨領袖普洛西說:”他們不代表中產階層,他們所做的如同搶掠中產階層,搶掠房舍,剝削中產。”

共和黨人就認為,通過預算案是為日後通過稅改方案奠下基礎。

眾議院議長賴恩說:”今天我們通過負責任的預算案,它鞏固國防,有利納稅人,最重要的是今天通過的預算案,更接近走向歷史性的稅改。”

不過,由於預算案在些微差距的情況下通過,反映出日後要通過共和黨提出的稅改方案仍然面對挑戰,即是說,要擺脫共和黨內部分歧,團結一致才可令預算案過關。

稅改法案是共和黨議程中優先要處理的項目,眾議院撥款委員會主席,共和黨籍的Kevin Brady在投票通過預算案後立即表示,他將會在11月1日公佈稅改措施,然後大概在兩星期後進行小組表決。

不過有人質疑這個進度是否太快,因為有許多細節問題 仍未解決,例如個人和企業減稅後如何提高收益來填補稅收的減少,遺產稅是否全面廢除,以及僱員的401k退休帳戶供款上限是否有改變等,都仍然有待澄清。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。