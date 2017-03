舊金山移民權益網絡推熱線電話 助移民應對突擊搜查（視頻）

By

舊金山一個移民權益網絡推出熱線電話,讓民眾看到移民執法行動時,可以通知該組織派出專員來給予協助。

舊金山日落區19 Avenue和Irving街週三下午,移民局ICE和聯邦掃毒署DEA採取聯合執法行動,有目擊者向媒體透露,有人被執法人員帶走。

華人權益促進會表示,舊金山近幾個星期有更多這類以掃毒為由的突擊和逮捕無證移民行動。

華人權益促進會移民項目經理馮弘美說:”如果你是看到有這些活動,我們社區可以在鄰里方面互相照應的話,就不會感到那麼害怕,就不會覺得我們是在被監視的一個社區。”

舊金山是庇護城市,要是看到這類移民執法行動,可以打新設立的移民熱線,舊金山移民法律和教育網絡和參與的約20個非牟利機構,就會立即派出人員和律師,到現場支援受調查的民眾,這組織也會向不精通英語的人提供語言協助。

參予該網絡的華人權益促進會表示,華裔社區不要以為居留身份沒有問題,就感覺這些移民執法行動跟自己沒有關係。

比如說一些居民在出國後入境時,也可能會碰到海關人員更長時間的問話,例如要綠卡持有人解釋為什麼在國外呆的時間過久。

馮弘美說:”非常重要的是了解一下我們在這個政治情況裡面,跟其他不一樣的移民社區,其實有非常大的一個聯繫,非常重要的是,我們一定要團結一致。”

移民執法行動熱線是(415) 200-1548。

