By

【KTSF】

在舊金山,代表Marriott酒店員工的工會週一在聯合廣場對開的酒店舉行集會,示威者亦一度霸佔Cable Car纜車的路軌。

數十名示威者霸佔馬路,令Cable Car纜車一度不能運作,多名警員在場戒備,警方最終決定清場,拘捕75名示威者。

舊金山的示威其實是響應全國各地對Marriot酒店的行動,工會從3月起與酒店就員工的加薪幅度及福利展開談判,不過至今仍未達成共識。

工會希望透過週一的示威,對酒店的管理層施加壓力。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。