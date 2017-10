賭城警方更正案發細節 指槍手是槍傷保安後才掃射人群

By

【KTSF】

拉斯維加斯賭城發生的槍擊血案,在Mandalay Bay酒店工作的一名維修員工週三稱,他在槍手從酒店房開槍射向地面看演唱會的人群前,曾向酒店管理署報稱有人在酒店內開槍,此事令人關注到,警方如果當時能取得相關消息,是否能及時阻截搶手犯案。

維修員工Stephen Schuck對NBC新聞說,他當時接到指示,到酒店32樓,查看走火通道一扇門是否被卡著,他到達時聽到槍聲傳出,並看到一名酒店保安腿部中槍,酒店保安還叮囑他躲避。

他馬上走進左方一道門,之後走廊開始有子彈橫飛,感覺就在他後腦飛過。

他立即用無線電通知管理層看看發生甚麼事,當槍聲停止後,二人經過走廊,再就地方躲避,之後再傳來槍聲。

警方早前曾說,槍手Stephen Paddock是向人群開槍後,才向酒店保安開槍。

警方週一更正稱,槍手應該是槍傷酒店保安6分鐘後,持槍向地面的人群掃射,造成58人死亡,數百人受傷。

在維修員工用無線電通報酒店管理署的對話中,可聽到槍聲傳出,Schuck當時對接線員說:”報警,有人在上面開槍,在32樓向走廊開槍。”

暫時未知酒店方面有否將這則消息通報拉斯維加斯警方,酒店方面也尚未回覆美聯社的查詢。

有前執法人員稱,在這6分鐘時間內,如果警方知道此事,或有足夠時間制服槍手,阻截血案發生。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。