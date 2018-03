賭城槍擊血案新視頻曝光 槍手犯案前行為”正常”

By

【KTSF 林佩樺報導】

去年10月拉斯維加斯一場音樂會上發生全美近代史上最嚴重的槍擊案,造成58人死亡,槍手Stephen Paddock犯案的酒店週四公布相關的監視錄像,槍手籌備犯案的一舉一動首度曝光。

MGM國際酒店集團釋出監視錄像,畫面顯示9月25日槍手Paddock於涉案前7天入住Mandalay Bay酒店,並預定了兩間房間,期間他正常在酒店內用餐、賭博。

唯一與一般人不同的是,他用整整7天的時間運送了超過21個行李箱,進入射擊發生的32樓房間,而這些行李箱內裝滿槍枝彈藥。

由於他分批攜帶,不少工作人員無疑有他,甚至協助他搬運。

證據也顯示,他同時在The Ogden飯店預定了7天房間,並曾上網搜索飯店對面音樂會的樂迷種類。

10月1日,他向Mandalay Bay酒店對面舉辦音樂會的廣場開槍,奪走58條人命,隨後飲彈自盡。

至今警方仍不清楚兇手犯案動機。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。