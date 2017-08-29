灣區週四再受熱浪籠罩 內陸高見華氏110度

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【KTSF 古琳嘉報導】

這個週末就是勞工節長週末了，大家是否有出遊的計畫呢？灣區從這個星期四開始一直到週末，都將迎來高溫天氣，內陸地區高溫甚至會達到華氏110度，另一方面，加州週二也因為氣溫過高，而一度發布Flex Alert 高溫警告。

加州週二因為高溫天氣，為供電系統帶來壓力，當局從下午兩點到晚上九點發布Flex Alert高溫警示，呼籲加州居民自願節約用電。

根據國家氣象局的預測，雖然灣區週二週三兩天的氣溫略為下降，民眾暫時可以從炎熱高溫天氣中舒緩一下，但從週四下午開始到勞工節長週末，又將會有另一波高溫天氣，民眾在計畫戶外活動時，最好留意氣溫的資訊。

國家氣象局對灣區的內陸地區發布過度高溫觀察警示，時間從本週四到下週一，灣區包括北灣、東灣、Santa Clara山谷地帶，以及南灣聖荷西等大範圍地區，都包括在警示範圍。

日間氣溫將高達華氏95度至105度，部分地區甚至將出現華氏110度的高溫，至於這段期間晚間溫度則會明顯下降，山谷地區最低溫華氏55度至65度，高海拔地區最低溫則為華氏65度85度，可以緩解天氣帶來的不適。

氣象局也提醒民眾在這段期間，要注意跟高溫有關的疾病，例如中暑和熱衰竭，尤其長者更要謹慎，並妥善照顧寵物。

如果打算到海岸地區消暑，也要注意是否有海灘可能的危害，例如海岸激流。

另外 車內的高溫也可能導致健康危害，千萬不要讓孩子或寵物獨自留在車內，乾熱天氣期間，出門露營的民眾則要特別留意山林野火。

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