灣區週四再受熱浪籠罩 內陸高見華氏110度

【KTSF 古琳嘉報導】

這個週末就是勞工節長週末了,大家是否有出遊的計畫呢?灣區從這個星期四開始一直到週末,都將迎來高溫天氣,內陸地區高溫甚至會達到華氏110度,另一方面,加州週二也因為氣溫過高,而一度發布Flex Alert 高溫警告。

加州週二因為高溫天氣,為供電系統帶來壓力,當局從下午兩點到晚上九點發布Flex Alert高溫警示,呼籲加州居民自願節約用電。

根據國家氣象局的預測,雖然灣區週二週三兩天的氣溫略為下降,民眾暫時可以從炎熱高溫天氣中舒緩一下,但從週四下午開始到勞工節長週末,又將會有另一波高溫天氣,民眾在計畫戶外活動時,最好留意氣溫的資訊。

國家氣象局對灣區的內陸地區發布過度高溫觀察警示,時間從本週四到下週一,灣區包括北灣、東灣、Santa Clara山谷地帶,以及南灣聖荷西等大範圍地區,都包括在警示範圍。

日間氣溫將高達華氏95度至105度,部分地區甚至將出現華氏110度的高溫,至於這段期間晚間溫度則會明顯下降,山谷地區最低溫華氏55度至65度,高海拔地區最低溫則為華氏65度85度,可以緩解天氣帶來的不適。

氣象局也提醒民眾在這段期間,要注意跟高溫有關的疾病,例如中暑和熱衰竭,尤其長者更要謹慎,並妥善照顧寵物。

如果打算到海岸地區消暑,也要注意是否有海灘可能的危害,例如海岸激流。

另外 車內的高溫也可能導致健康危害,千萬不要讓孩子或寵物獨自留在車內,乾熱天氣期間,出門露營的民眾則要特別留意山林野火。

