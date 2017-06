灣區週末迎熱浪 內陸地區料升至華氏100度

By

【KTSF 崔凱橋報導】

還有一個星期才正式踏入夏季,不過相信灣區有不少民眾已經開始感受到炎炎夏日的氣色,因為灣區的氣溫近日持續上升,部分城市於週末更有機會破華氏100度。

國家氣象局預測,星期五至週末,灣區各城市天氣炎熱,而內陸城市的氣溫比6月份平均溫度更會高出華氏20度,週末內陸城市例如Livermore,氣溫會升至華氏100度。

至於北灣Santa Rosa、東灣Fairfield和Concord,南灣聖荷西市等,亦預測會錄得接近華氏100度。

不過居住在沿海城市的居民將會有好消息,太平洋海風將冷卻熱空氣,因此沿海地區本週末最高氣溫維持在華氏74至78度。

由於氣溫急劇上升,氣象局提醒民眾千萬不可留小孩及寵物獨自在車上,長者、小孩盡量避免長時期逗留在室外,以及在戶外工作的人士記得多喝大量的開水。

預測炎熱的天氣會一直持續至下星期。

