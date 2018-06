By

【KTSF 崔凱橋報導】

夏季還有一個星期多才開始,但相信不少居住在東灣內陸城市及北灣的民眾,週一已經感受到炎熱的天氣,不過週二的氣溫會更熱。

國家氣象局預測,高氣壓影響灣區,將各城市的氣溫推高,週二將是本星期最炎熱的一天,內陸地區例如Concord、Livermore市,日間氣溫將會錄得超過華氏95度,而沿海城市亦會徘徊在華氏75度左右。

至於週二11點,在奧克蘭市(屋崙)舉行的金州勇士勝利遊行,屆時氣溫將會上升至華氏79度左右。

由於氣溫突然升溫,大家前往參與遊行前,記得帶備太陽油以及多喝水,以免中暑。

