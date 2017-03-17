廣州知名食肆被揭重用火鍋湯底 一週才換一次

在廣州，有知名食肆向客人聲稱，他們用新鮮的菜油加入麻辣火鍋的湯底，不過當局就發現他們是重複使用客人曾食用的火鍋湯底，而且要一星期才更換一次。粗略估計，一碗湯底有逾500人曾食用。

廣東電視台記者隱瞞身份，到一家知名麻辣火鍋店工作。雖然火鍋店點評星級極高，更保證用新鮮菜籽油，但實情竟是店員把吃剩的火鍋油直接倒入放有過濾盆的桶，麻辣紅湯底就最合適。廚師先攪動該些餿水桶內的油，之後把過濾的紅油撈進旁邊不鏽鋼桶內。翌日早上開始熬製火鍋，對該些吃剩的紅油再加工。

這些「口水油」一吃再吃，已令人倒胃口，但接著的可能更匪夷所思。當有客人要求為火鍋底添辣椒時，廚師竟然把之前客人曾食用的「口水油」未經加工，就直接給客人食用。然後裝一碗辣椒，加一勺過濾完的紅油，就這樣給客人。到底餿水桶紅油多久才換一次？

按廚師說法，保守估計，平均若每天只有20桌客人吃飯，每桌4人標準計算。該些油就曾被560名客人一起食用。

在火鍋店被揭發重複使用殘渣紅油後，廣州執法部門隨即採取行動，突擊檢查火鍋店，不少食客感到難以置信。

警察想找證據時，有餐廳員工抽著餿水油走到後巷，企圖將餿水桶內的紅油往下水道傾倒。警察之後在下水道，發現不少紅油及殘渣。事後食藥監工作人員也到場，並將廚房內的紅油及器具帶走調查。

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