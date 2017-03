廣州知名食肆被揭重用火鍋湯底 一週才換一次

廣東電視台記者隱瞞身份,到一家知名麻辣火鍋店工作。雖然火鍋店點評星級極高,更保證用新鮮菜籽油,但實情竟是店員把吃剩的火鍋油直接倒入放有過濾盆的桶,麻辣紅湯底就最合適。廚師先攪動該些餿水桶內的油,之後把過濾的紅油撈進旁邊不鏽鋼桶內。翌日早上開始熬製火鍋,對該些吃剩的紅油再加工。

這些「口水油」一吃再吃,已令人倒胃口,但接著的可能更匪夷所思。當有客人要求為火鍋底添辣椒時,廚師竟然把之前客人曾食用的「口水油」未經加工,就直接給客人食用。然後裝一碗辣椒,加一勺過濾完的紅油,就這樣給客人。到底餿水桶紅油多久才換一次?

按廚師說法,保守估計,平均若每天只有20桌客人吃飯,每桌4人標準計算。該些油就曾被560名客人一起食用。

在火鍋店被揭發重複使用殘渣紅油後,廣州執法部門隨即採取行動,突擊檢查火鍋店,不少食客感到難以置信。

警察想找證據時,有餐廳員工抽著餿水油走到後巷,企圖將餿水桶內的紅油往下水道傾倒。警察之後在下水道,發現不少紅油及殘渣。事後食藥監工作人員也到場,並將廚房內的紅油及器具帶走調查。

