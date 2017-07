By

【i-CABLE】

確診末期肝癌的諾貝爾和平獎得主劉曉波,他親友透露,近兩日病情相當反覆。

在最新流傳的照片中,劉曉波和太太劉霞站立在一起,劉曉波身型顯得相當消瘦,家屬向外透露劉曉波星期一抽過腹水之後,病情有好轉,但到星期三情況急轉直下。

專家再次到瀋陽會診,指劉曉波病情發展快,肝功能變差,承受不了治療,已停了所有中西醫抗癌藥。

